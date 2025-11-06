God of War Yaratıcısından Büyük Saygısızlık! Oyunculardan Tepki Yağdı

God of War yaratıcısı David Jaffe, yapılan bir paylaşıma Xbox alıntısı ile eleştiri oklarının hedefi oldu. Her ne kadar sonradan durumu toparlamak için bir açıklama yapmış olsa da, kullandığı üslup nedeniyle pek inandırıcı olamadı. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

God of War Yaratıcısının Xbox Konusunda Yaptığı Gönderme Şekli, Sert Tepkiler ile Karşılandı

Geçtiğimiz saatlerde bir kullanıcı, bir süre önce vefat eden babasının anısına bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında "Bana ilk Xbox'ımı aldın, eğer sen olmasaydın oyuna aşık olamayacaktım. Önümüzdeki hafta Black Ops 7 için usta prestij yarışında rekabete giriyorum. İki kontrolcü getirdim böylece yukarıdan oynayabileceksin." yorumuna yer veren kullanıcı, görenleri bir hayli duygulandırdı.

This is an XBOX. https://t.co/qgNBgPgFp3 — David Jaffe (@davidscottjaffe) November 6, 2025

Ancak bu dokunaklı paylaşıma God of War ve Twisted Metal serilerinin yaratıcısı olan David Jaffe tarafından "Bu bir XBOX." yorumu ile yapılan alıntı, sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki çekti. Uygun olmayan bir zamanda uygun olmayan bir yorumda bulunması ile sert eleştiri oklarının hedefi olan Jaffe, bulunduğu konumu savunma girişiminde bulundu. Ne var ki kullandığı üslup, öfkenin daha da artmasına yol açtı.

"Çenenizi kapayın, sizi k***olası veletler. Benim ebeveynlerim de hayatta değil, kötü bir durum. Ve öldükleri ZAMAN - babam Cadılar Bayramı'nda ölmüştü ve buna güldüğümüze EMİN OLABİLİRSİNİZ - kabullenmeye ve yas tutmaya ve kederlenmeye çalıştık ve aynı zamanda da aşırı ciddi aptallar olmadık."

Kimi kullanıcılar Jaffe tarafından başka bir konuya işaret etmiş olabileceğini düşünür iken, çoğunluk ise zamanlaması ve yaptığı yorumun doğası üzerinden eleştirilerine devam etti. Mesela bir kullanıcı, dikkat çekme konusunda ne denli umutsuz olduğunu sorar iken bir başka kullanıcı ise David Jaffe'ye babasının ölümü ile dalga geçmesinin aynı şeyi diğer insanlara da yapma hakkını vermediğini söylüyor.

Netice olarak David Jaffe ile sosyal medya kullanıcıları arasındaki ipler, çoğunluğun hoş karşılamadığı bir paylaşıma bağlı olarak gerilmiş durumda ve olayların ne merkezde seyredeceği de büyük bir merka konusu oldu. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle yorum kısmında paylaşmayı ihmal etmeyin.