iPhone 17 Pro'nun Yeni Renk Seçeneği Sızdırıldı!

Apple'ın yeni iPhone modellerini kullanıcılarla buluşturacağı Eylül ayı yaklaştıkça iPhone 17 serisi hakkında daha fazla detay ortaya çıkıyor. Arka tarafının daha doğrusu kamera bölümünün yenilenmesi beklenen iPhone 17 Pro modellerine Sky Blue yani Gök Mavisi adında yeni bir renk seçeneği ekleneceği iddia edildi.

Gök Mavisi iPhone 17 Pro Nasıl Görünecek?

iPhone 17 Pro ve Pro Max'i kapsayacak olan bu renk seçeneğinin size yabancı gelmemiş olma ihtimali çok yüksek. 2021 yılında piyasaya sürülen iPhone 13 Pro modelleri Sierra Mavisi renk seçeneği ile geliyordu ve o dönemde en çok beğenilen seçeneklerden birisi olmuştu.

iPhone 17 Pro'lar ile sunulacak olan Gök Mavisi renk seçeneğinin yabancı gelmemesinin tek nedeni iPhone 13 Pro modelleri değil. Macbook Air modelleri geçtiğimiz ay Apple M4 işlemci ile güncellendi. Gök Mavisi renk seçeneği de kullanıcılara sunuldu.

Yani yüzeyinden ışık yansıdığında dinamik bir degrade oluşturan metalik bir açık mavi olan bu renk seçeneği ilk kez M4 Macbook Air'da karşımıza çıktı. iPhone 17 Pro modellerinde en çok olmasını istediğiniz özellik hangisi? Yorumlarda tartışalım.