Kamera Adası Büyüyor! iPhone 17 Pro Tasarımı Sızdırıldı

Apple'ın Eylül ayında tanıtması beklenen iPhone 17 serisi ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Dört modelden oluşması beklenen seri için şimdiye kadar birçok iddia ortaya atıldı. Son olaraksa iPhone 17 Pro tasarımı gözler önüne serlidi.

iPhone 17 Pro Kılıfı Ortaya Çıktı

Şimdiye kadarki iddialarda Apple'ın yeni iPhone'lar ile tasarım değişikliğine gideceği söyleniyordu. Nitekim sızdırılan render görselleri de bunu gösteriyordu. Kısa süre iPhone 17 Pro için ortaya çıkan kılıf görüntüsü de bu iddiaları destekliyor.

iPhone 17 Pro Case pic.twitter.com/12XwPrdMOP — Majin Bu (@MajinBuOfficial) April 11, 2025

Apple’a yakınlığıyla bilinen güvenilir kaynak Majin Bu tarafından paylaşılan yeni kılıf görseli, yaklaşan modelin arka tasarımına dair önemli ipuçları veriyor. Görselde kameraya ayrılan bölümün önceki modellere göre belirgin şekilde genişlediği dikkat çekiyor. Sol kısımda üçlü kamera modülü yer alırken, sağ tarafta ise LiDAR sensörü, mikrofon ve flaşın konumlandırıldığı görülüyor.

Telefonun ön ve yan taraflarında ise göze çarpan bir değişiklik olmadıını söyleyebilmek mümkün. En çok dikkat çeken taraf, cihazın arkası oldu.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iPhone 17 Pro'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.