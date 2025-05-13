Google'dan Tam 10 Yıl Sonra Gelen Beklenmedik Dokunuş

En son 1 Eylül 2015 tarihinde logosunu değiştirmeye karar veren; bu doğrultuda harf tasarımı ve logosunu Product Sans adlı modern bir yazı tipiyle baştan aşağıya değiştiren Google'dan 10 yıl sonra yeni bir değişiklik geldi. Söz konusu değişiklik öyle ha deyince anlaşılmıyor ama gören göz için oldukça renkli bir yenilik olarak öne çıkıyor.

Yeni Google logosunda "G" simgesi artık daha renkli bir tasarıma sahip. Yeni versiyonunda kırmızı sarıya, sarı yeşile, yeşil ise maviye yumuşak geçişlerle karışıyor. Gradyen efekti gibi düşünün.

Buradaki geçişlerde Google'ın yapay zeka damgasını taşıyan her üründe kullandığı "Gemini" geçişlerine benzer bir dokunuş yapılmış diyebiliriz. Arama özelliğindeki AI modu da buna benzer bir şekilde güncellenmişti.

Google'ın İkonu Değişti, Başka Yenilik Yok

Güncellenmiş G ikonunu şu an iOS bazlı telefonlarda Google Arama kısmına bakarak görebilirsiniz. Android kullanıcıları ise Google uygulamasının 16.18 kodlu beta sürümünde bu yeniliği görecekler.

Peki böyle bir değişikliğe neden ihtiyaç duydular?

Bildiğiniz üzere modern çağın kazanan telefonları dev bataryalarına rağmen ince kasasını muhafaza etmeyi başaran modeller oluyor. Google da bu ince telefonların ekranındaki simgelerin boyutu küçük olduğundan ötürü böyle bir güncellemeye gitmeyi seçti. Tarayıcı sekmesindeki favicon olaraksa neredeyse fark edilmeyecek kadar ufak bir oynama var.

Şirketin "Google" kelimesiyle yazdığı altı harfli ana logoda herhangi bir güncelleme yapılmadı ama yeni renk geçişli versiyonun Haritalar, Chrome gibi diğer dört renkli logoları taşıyan uygulamalarda da görünmeye başlaması an meselesi.