Google'ın Başı Belada: Android, Chrome ve AdWords'ü Kaybedebilir!

Tekel olduğu gerekçesiyle en çok dava edilen markalardan biri de şüphesiz Google. Ancak son gelişmeler, işlerin bu sefer çok daha ciddi olduğunu ve ABD Adalet Bakanlığı'nın teknoloji devi için sektörde kartları yeniden dağıtacak birçok yaptırım seçeneğini değerlendirdiğini gösteriyor.

Google, Android, Chrome ve AdWords'ü Satmak Zorunda Kalabilir

ABD Adalet Bakanlığı'nın teknolojide rekabeti eşit şartlarda sağlamak amacıyla Google hakkında ciddi yaptırım seçeneklerini değerlendirdiği belirtiliyor. Bloomberg'in raporuna göre, teknoloji devinin çevrim içi arama ve reklam pazarında yasadışı bir şekilde tekel olduğu tespit edildi.

Adalet Bakanlığı'nın en çok tartıştığı seçenek, Google'ı daha küçük kuruluşlara bölmek. Diğer seçenekler ise şirketi rakipleriyle daha fazla veri paylaşmaya zorlamak, yapay zeka ürünlerinde haksız avantaj elde etmesini önlemek için önlemler almak ve hakimiyetini güçlendiren özel sözleşmeleri yasaklamak diyebiliriz.

Şirkete belki de en çok zarar verecek opsiyon, Android, Chrome ve AdWords'ün olası satışı. Bu düşüncenin Adalet Bakanlığı avukatları tarafından sıkça masaya yatırıldığı ifade edilirken, böyle bir yaptırımın çıkması durumunda teknoloji devi en çok gelir getiren varlıklarını elden çıkarmak zorunda kalabilir.

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