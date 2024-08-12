Google, Chrome'da 30 Milyondan Fazla Kullanıcısı Olan Reklam Engelleyici Uzantısını Tarihe Gömüyor!

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın reklam engelliyici programlara karşı açtığı sıcak savaşta yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü şirket, internet tarayıcısı Chrome'da milyonlarca kullanıcıya sahip olan reklam engelliyici eklentilerinden birini kullanımdan kaldırma kararı aldı.

Google Chrome, ublock Origin Eklentisinin Fişini Çekmek Üzere!

Uzun bir süredir pek çok platformunda reklam engelleyici programların kullanılmasını önlemek amacıyla çalışmalar yürüten Google, yakın zamanda internet tarayıcısı Chrome'un eklenti mağazasına da el attı. Firma, tarayıcıda kullanılan Ublock Origin başta olmak üzere pek çok reklam engelleyiciyi yeni güncellemesiyle etkisiz hale getirmeyi hedefliyor.

Bilmeyenler için Google, reklam engelleyicilerin çalışma sistematiğini büyük ölçüde engelleyen Manifest V3 isimli yeni bir eklenti sürümüne geçiş yapmak üzere. Söz konusu güncelleme, uzantıların gizliliği, güvenliği ve performansını iyileştirmeyi amaçladığı gibi, reklam engelleyicilerin etkinliğini de büyük ölçüde sınırlandırıyor.

Yayımlanan raporlara göre, yeni güncellemeden ilk etkilenen isimse, en popüler reklam engelleyici eklentilerden biri olan uBlock Origin olacak. Chrome'da 30 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan uzantının, yeni güncelleme ile birlikte uygulanacak kurallar nedeniyle Chrome'dan kaldırılacağı söyleniyor. Şuanda eklentinin halen çalıştığı ancak Chrome güncellemesinin hayata geçirilmesiyle beraber otomatik olarak devre dışı bırakılacağı belirtiliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Google, reklam engelleyicilere karşı açtığı savaşı kazanabilecek mi? Yorumlarda buluşalım...