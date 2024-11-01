Android 16'nın Çıkış Tarihini Açıklandı!

ABD merkezli teknoloji devi Google, uzun yıllar geliştirdiği ünlü mobil işletim sistemi Android ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Geçtiğimiz ay merakla beklenen Android 15'i yayınlayan şirket, kısa bir süre önce "Baklava" kod adlı Android 16'nın da çıkış tarihini duyurdu. Detaylar haberde.

Android 16 Nisan 2025'te Tanıtacak!

Günümüz akıllı telefonlarının yarısından fazlasında rastladığımız ünlü mobil işletim sistemi Android ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Google, Android 16 ile birlikte son yıllarda uyguladığı Android yayınlama takviminde değişikliğe gideceğini duyurdu.

Google tarafından yapılan açıklamaya göre, Baklava kod adına sahip yeni Andorid 16, eski sürümlerden farklı olarak önümüzdeki yılın nisan ile haziran ayları arasında tanıtılacak. Bilmeyenler için şirket, uzun bir süre boyunca yeni Android sürümlerini yılın üçüncü çeyreğinde, yani temmuz ila eylül aylarında piyasaya sürüyordu.

Şirket yaptığı duyuruda söz konusu değişikliği, yeni sürümlerin Android tabanlı akıllı telefonların lansman tarihiyle uyumlu olması amacıyla gerçekleştirildiğini ifade ediyor. Bir başka deyişle Google, yaptığı değişiklikle birlikte daha fazla cihazın yeni Android sürümünü erkenden kullanabilmesini hedefliyor.

Android takvimi için uygulanan yeni kararın bu alanda yarar sağlayabileceğini söyleyebiliriz. Zira üreticiler, genellikle ekim ve kasım aylarında duyurdukları Android tabanlı yeni modellerini, işletim sisteminin yeni sürümüne uygun hale getirmek için daha fazla zamana sahip olacak. Google'ın ayrıca, yeni takvimle birlikte Android lansmanlarını iOS sürümlerinin çıkış tarihinden daha önceye alarak avantaj elde edebileceğini de belirtelim.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Google'ın Android lansmanlarını daha erken bir tarihe çekmesi doğru bir karar mı? Yorumlarda buluşalım...