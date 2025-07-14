Google, Mobil ve PC Deneyimlerini Bağlayacak Tarihi Kararını Açıkladı

Google'ın Android ekosistemi başkanı Sameer Samat, verdiği son röportajda Android ve ChromeOS sistemlerine dair ilginç bir karar aldıklarını açıkladı. Google, ChromeOS ve Android adlı iki farklı platformu birleştirecek.

ChromeOS, Google'ın Chromebook dizüstü bilgisayarlarını kapsıyor, Android ise bugünün en çok kullanılan akıllı telefon işletim sistemlerinden biri. Şimdi mobil ve dizüstü deneyimlerini tek bir ekosistemde buluşuyor.

Android 16 Masaüstü Deneyimi Gelişiyor

Kararın ani bir şekilde alınmasının arkasındaki sebep ise Android 16 sürümünün gün geçtikçe daha yaygın hale gelmesi. Son çıkan akıllı telefonların büyük çoğunluğu kutudan Android 16 tabanlı işletim sistemleriyle çıkıyor. Android 16, masaüstü kullanımına odaklanan birçok yenilik getiriyor:

Uyarlanabilir arayüzler

Masaüstü modu

Gelişmiş pencere yönetimi

Çoklu ekran desteği

"Android Zaten Stabil Değil" Endişesi

Google muhtemelen ChromeOS'un kendine has yapısını korumak ve Android sistemini daha stabil hale getirmek için uğraşıyor. Kullanıcılar nezdinde ise bu çok gerekli bir değişiklik değil.

Kullanıcılar, Android'in reklam erişimi ve uygulama uyumluluğu gibi problemlerini masaüstüne taşımak istemiyor. Bir tanesi, "Android zaten stabil değil, şimdi bir de bilgisayara mı geliyor?" diyerek tepkisini ortaya koymuş. Büyük bir kitle ise uygulama yoğunluğunu artırmanın çok daha güçlü donanımlar talep edeceğini vurguluyor. Eğer donanıma talep artarsa mevcut Chromebook'lar işlevsiz hale gelir.

ChromeOS ve Android Ne Zaman Birleşecek?

Google henüz bir zaman çizelgesi açıklamış değil. Ancak Android 16'nın masaüstü odaklı olması için gerekli adımlar çoktan atıldı. Yapılan arayüz değişiklikleri de bunu kanıtlıyor. Birleştirme süreci birkaç haftada olacak bir şey değil. Yakın zamanda değil ama kademeli olarak 1-2 yıl içinde devreye girmesini bekleyebiliriz.