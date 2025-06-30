Android 16 Güncellemesi Almayacak Telefonlar Ortaya Çıktı

Google geçtiğimiz haftalarda Pixel modelleri için Android 16 güncellemesini yayınladı. Çok yakında diğer markalar da Android 16'yı sunmaya başlayacak. Peki, Android 16 güncellemesi almayacak OPPO telefonlar hangileri?

OPPO, hangi cihazların Android 16 güncellemesi almayacağına dair bir duyuru yapmadı ancak şirketin yazılım güncelleme politikası göz önünde bulundurularak bir liste hazırlandı. İddiaya göre pek çok model Android 16'ya sahip olamayacak.

Ortaya çıkan bilgilere göre Android 16 tabanlı ColorOS 16 güncellemesi almayacak OPPO telefonlar arasında Find X5 serisi, Find N, Reno 10 serisi, Reno 9 serisi, A2 Pro ve daha pek çok model bulunuyor. Bunların tamamı şu şekilde:

Android 16 Tabanlı ColorOS 16 Güncellemesi Almayacak OPPO Telefonlar

Find N Serisi

OPPO Find N

Find X Serisi

OPPO Find X5

OPPO Find X5 Pro

OPPO Find X5 Lite ve daha eski modeller

Reno Serisi

OPPO Reno 10

OPPO Reno 10 Pro

OPPO Reno 10 Pro+

OPPO Reno 9

OPPO Reno 9 Pro

OPPO Reno 9 Pro+ ve daha eski modeller

F Serisi

OPPO F23

OPPO F21 Pro

OPPO F21 Pro 5G ve daha eski modeller

A Serisi

OPPO A2

OPPO A2 Pro

OPPO A2x ve daha eski modeller

K Serisi

OPPO K11

OPPO K11x

OPPO K10

OPPO K10 Pro

OPPO K10x ve daha eski modeller

Android 16 Tabanlı ColorOS 16 Güncellemesi Almayacak OPPO Tabletler

Geçtiğimiz haftalarda Android 16 alacak OPPO telefonlar da ortaya çıkmıştı. O listede Find X8 serisinden Find X7 serisine, Find N5'ten Reno 14 serisine kadar kadar pek çok model bulunuyordu.