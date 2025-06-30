Android 16 Güncellemesi Almayacak Telefonlar Ortaya Çıktı
Android 16 tabanlı ColorOS 16 güncellemesi almayacak OPPO telefonlar ortaya çıktı. İşte yeni Android güncellemesine sahip olmayacak telefonlar!
Google geçtiğimiz haftalarda Pixel modelleri için Android 16 güncellemesini yayınladı. Çok yakında diğer markalar da Android 16'yı sunmaya başlayacak. Peki, Android 16 güncellemesi almayacak OPPO telefonlar hangileri?
OPPO, hangi cihazların Android 16 güncellemesi almayacağına dair bir duyuru yapmadı ancak şirketin yazılım güncelleme politikası göz önünde bulundurularak bir liste hazırlandı. İddiaya göre pek çok model Android 16'ya sahip olamayacak.
Ortaya çıkan bilgilere göre Android 16 tabanlı ColorOS 16 güncellemesi almayacak OPPO telefonlar arasında Find X5 serisi, Find N, Reno 10 serisi, Reno 9 serisi, A2 Pro ve daha pek çok model bulunuyor. Bunların tamamı şu şekilde:
Android 16 Tabanlı ColorOS 16 Güncellemesi Almayacak OPPO Telefonlar
Find N Serisi
- OPPO Find N
Find X Serisi
- OPPO Find X5
- OPPO Find X5 Pro
- OPPO Find X5 Lite ve daha eski modeller
Reno Serisi
- OPPO Reno 10
- OPPO Reno 10 Pro
- OPPO Reno 10 Pro+
- OPPO Reno 9
- OPPO Reno 9 Pro
- OPPO Reno 9 Pro+ ve daha eski modeller
F Serisi
- OPPO F23
- OPPO F21 Pro
- OPPO F21 Pro 5G ve daha eski modeller
A Serisi
- OPPO A2
- OPPO A2 Pro
- OPPO A2x ve daha eski modeller
K Serisi
- OPPO K11
- OPPO K11x
- OPPO K10
- OPPO K10 Pro
- OPPO K10x ve daha eski modeller
Android 16 Tabanlı ColorOS 16 Güncellemesi Almayacak OPPO Tabletler
- Oppo Pad 2
- Oppo Pad Air 2
- Oppo Pad Air
- Oppo Pad Neo
- Oppo Pad
Geçtiğimiz haftalarda Android 16 alacak OPPO telefonlar da ortaya çıkmıştı. O listede Find X8 serisinden Find X7 serisine, Find N5'ten Reno 14 serisine kadar kadar pek çok model bulunuyordu.