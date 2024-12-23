Google’dan Hükümete "Android Uygulamalarını Ayrıştırma" Teklifi

ABD Adalet Bakanlığı, Google’ın arama motoru pazarındaki tekelci davranışlarını düzeltmek için sunduğu çözüm önerilerisiyle gündeme geldi.

Chrome’u satmaya zorlanma ihtimali karşısında Google, kendi tekliflerini masaya koydu: Android uygulamalarını ayrıştırmak.

Şirket, Apple ve Mozilla gibi şirketlere yaptığı ödemeleri ve Android telefon üreticileriyle olan lisans anlaşmalarını yeniden düzenlemeyi önerdi ama Google, arama motoru verilerini diğer şirketlerle paylaşmayı gerektirecek bir düzenlemeye pek de sıcak bakmadı.

Google’ın hukuk ekibinden Lee-Anne Mulholland, şirketin blogunda şu açıklamayı yaptı:

Bu karar, arama dağıtım sözleşmelerimizle ilgiliydi, bu nedenle önerdiğimiz çözümler de doğrudan bu konuya odaklanıyor.

"Tekelci Bir Şirket Olarak Hareket Ettik"

Google, üç yıl boyunca Chrome, Search ve Google Play lisanslarını birbirine bağlayan anlaşmaları imzalamayacağını, yani bu uygulamaların önceden yüklenmesini ya da belirli yerlerde öncelikli konumda olmasını zorunlu kılmayacağını belirtti.

Bunun yerine, farklı platformlar veya tarayıcı modları için birden fazla anlaşma yapılmasına olanak tanıyacak. Ayrıca bu anlaşmaların her yıl gözden geçirilmesi de teklifin bir parçası.

Google, "Tekelci bir şirket olarak hareket ettik" diyen Yargıç Amit Mehta’nın kararına itiraz etmeyi planlıyor. Ancak ilk adım olarak, 7 Mart’ta revize edilmiş bir öneri sunacak ve bu teklif, Nisan ayında başlayacak iki haftalık dava sürecinde değerlendirilecek.