Google CEO’su: 2025’te Arama Motoru Tamamen Değişecek

Google arama motoru önümüzdeki yıl köklü bir değişikliğe gidecek. Google’ın patronu Sundar Pichai, yaptığı açıklamada 2025’te Google Arama’nın yepyeni bir seviyeye çıkacağını, hatta bu dönüşümün ilk işaretlerini yılın başında görmeye başlayacağımızı duyurdu. Ama içerik üreticilerini nasıl etkileyeceği sorulunca pek de bilgi vermeye niyetlenmedi.

"2025’te Her Şey Daha Karmaşık Olacak"

Pichai’nin dediğine göre, Google’ın yapay zeka (AI) yatırımları sayesinde artık daha karmaşık sorulara cevap verebileceğiz. Ama şunu da itiraf etti: Kolay işler bitti, bundan sonrası zorlayacak.

Arama motoru, şu anki halinden çok daha farklı olacak. Daha karmaşık problemleri çözebilecek, planlama yapabilen ve akıl yürütebilen sistemler üzerinde çalışıyoruz. AI, zaten yıllardır aramanın içinde. BERT, MUM gibi örnekler var.

Terleten Soru: İçerik Üreticileri Nasıl Etkilenecek?

En çok eleştirildiği konu ise içerik üreticilerinin hakları oldu. İnterneti besleyen yazarlar, gazeteciler ve uzmanların emeklerinin yeterince karşılık bulmadığı söylendiğinde Pichai, biraz lafı dolandırdı diyebiliriz. Detaylara çok girmeden yaptığı açıklama şu:

Ekosistemi desteklemeye çok önem veriyoruz. YouTube’da Content ID gibi sistemlerle içerik üreticilere destek oluyoruz.

Google, AI destekli arama motoruyla her şeyi değiştirecekmiş gibi görünüyor. Ama bu, içerik üreticileri için ne anlama geliyor kestirmek mümkün değil. Uzman içeriklerin reklamların altında kaybolacak mı, yoksa daha adil bir sistem mi sunulacak hep birlikte göreceğiz.

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