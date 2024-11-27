Bluesky'da Paylaştığınız Her Şey AI Eğitimi İçin Kullanılıyor, Üstelik Gayet Etik

Elon Musk’ın X’i satın aldıktan sonra yaptığı köklü değişikliklerden rahatsız olanlar soluğu alternatif sosyal medya platformu Bluesky’da almıştı. Halihazırdaki en güçlü alternatif Bluesky olsa da platformun API’si, diğer sosyal medya kanallarının aksine açık konumda ve bu da üçüncü tarafların veri toplamasının önündeki engeli tamamen kaldırıyor.

Bluesky her ne kadar yapay zeka eğitimiyle ilgili bir adım atmıyorsa bile platformda yapılan paylaşımlar, “AI training” için biçilmiş kaftan diyebiliriz. Verilerin toplanmasında hiçbir engel veya sınır bulunmuyor.

1 Milyon Gönderi Makine Öğrenimi Araştırması İçin Toplandı

Örnek olarak AI firması Hugging Face’ten bir çalışan, Bluesky’nin Firehose API’sini kullanarak 1 milyon gönderiyi makine öğrenimi araştırması için topladı. Bu veri seti sonradan gelen tepkiler üzerine kaldırıldı, ancak olay bize bir kez daha hatırlattı: Bluesky’de herkese açık olarak paylaştığınız her şey gerçekten herkese açık ve savunmasız…

"Onayı Sistem Dışında Uygulamak Mümkün Değil"

Bluesky kanadı ise kullanıcıların onay tercihlerini dışarıya iletmesine olanak sağlayan yöntemler üzerinde çalışıyor. Tabii bu tercihler her şekilde üçüncü tarafların bu tercihleri uygulamaya koyup koymamasıyla önem kazanıyor—ki bu da tamamen onların inisiyatifinde.

Şirket tarafından yapılan açıklama şöyle:

Bluesky, bu onayı sistemlerimiz dışında uygulayamaz. Bu, dış geliştiricilerin bu ayarları ne kadar dikkate aldığına bağlı olacak.

Kısacası, Bluesky’de paylaşım yaparken iki kez düşünmekte fayda var, çünkü gönderilerinizin nerede ve nasıl kullanılacağı tamamen sizin kontrolünüzde olmayabilir.