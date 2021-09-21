Google Arama Uygulaması Kişiselleştirilmiş Sonuçlarla Güncelleniyor

Android işletim sistemli akıllı telefonlarda yer alan Google arama uygulaması, kişiselleştirilmiş sonuçlar gösterilmesine olanak sunan yeni bir özellik kazanıyor.

Uygulamanın alacağı yeni özellik, gerçekleştirmiş olduğunuz arama sorgularında favori web sitelerinize bağlı kalmanıza olanak sağlayabilir. Buna ek olarak görmek istemediğiniz web sitelerinin de önüne geçmeniz mümkün hale gelebilir.

Google Arama Uygulaması Kişiselleştirilmiş Sonuçları Nasıl Çalışıyor?

Google'ın Android uygulaması, yakın bir zamanda kullanıcılara sonuçları özelleştirme olanağı tanımaya başlayacak. Yeni özellik, Google'ın bu ayın başlarında kullanıma sunmuş olduğu uygunsuz sonuçları gizleme seçeneğinin ardından gelerek kullanıcılarla buluşacak.

Kullanıcıların çok yakın bir zamanda kullanabileceği özelliğin çalışması için Google hesabından ve Google uygulamalarından yararlanılması gerekiyor. Yeni özellik tam olarak şu şekilde çalışıyor:

Sorgu sırasında arama geçmişine dayanarak otomatik olarak tahminde bulunur.

Gmail üzerinden uçuşlar ya da Haritalar üzerinden oluşturulan yol tarifleri gibi Google hesabında yer alan bazı bilgiler baz alınır.

Kullanıcı tarafından yöneltilen ne izlenir ya da nerede yenir gibi sorulara dayanarak oluşturulan önerilerden yararlanılır.

Kullanıcıların davranışlarına, ilgi alanlarına ve diğer uygulamaları kullanma biçimine bağlı olarak oluşturulan sonuçlar, büyük bir çoğunlukla normal arama sonuçlarının en üstünde yer alacak. Google, bunların özel olarak oluşturulduğunu ve sadece o kullanıcının kendisinde göründüğünü açık bir şekilde belirtiyor.

Yeni seçeneğe arama ayarlarının altında ulaşılabiliyor. Kullanıcılar yalnızca saniyeler içinde seçeneği etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilir. Bununla birlikte Google'ın ayarlar bölümünün her yeni seçenekte biraz daha uzadığına dikkat çekmek gerekiyor. Bu, yakın bir gelecekte yayımlanacak güncelleme ile söz konusu bölümde beklenmedik bir düzenlemeye gidileceğinin işareti olabilir.

Google'ın son zamanlarda bazı uygulamalarında kullanıcı deneyimine ağırlık verdiği göz önünde bulundurulacak olursa ayarlar bölümünün uzunluğu ile ilgili olarak ilerleyen günlerde bir değişikliğin söz konusu olması mümkün görünüyor.

Peki, siz Google'ın kullanıcılara sunmak için üzerinde çalışmalarını devam ettirdiği yeni özellik ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Yeni özellik kullanıma sunulduğunda kullanmayı düşünüyor musunuz? Konu ile ilgili bütün görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle ve okurlarımızla paylaşmayı unutmayın.