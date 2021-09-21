Google Katlanabilir Telefon Geliştiriyor

Google yakın zamanda 'Passport' ve 'Jumbojack' kod adları ile anılan iki adet katlanabilir telefon modeli tanıtmaya hazırlanıyor. Sızıntılara göre bu modellerden birisi Z Fold 3 ile benzer bir yapıya sahip olacakken, bir diğer Z Flip 3 ile benzer bir tasarım ile kutudan çıkacak. Peki Google katlanabilir telefon modellerini ne zaman satışa sunacak?

Google Katlanabilir Telefon Ne Zaman Çıkacak?

Aynı rapordan yola çıkarak devam ettiğimizde Passport ya da Jumbojack modellerinden birisinin bu sene içerisinde tanıtılması ve satışa sunulması bekleniyor. Öte taraftan hangi modelin tanıtılacağı ya da satışa sunulacağı ile ilgili net bir bilgi bulunmuyor.

Google'ın akıllı telefon tarafındaki genel satış politikasına göz attığımızda her iki modelin de ülkemizde resmi olarak satışa sunulmasını beklemiyoruz. Buna karşın çeşitli noktalarda ithalatçı garantisi ya da yurt dışı ürünü olarak edinmek mümkün olabilir.

Yine de Google'ın katlanabilir telefon modeli tanıtmasının, Android tarafındaki önemli gelişmelere kapı açacağını unutmamak gerekiyor. Belki geliştirmeler, diğer Android üreticilerini de destekleyecek şekilde gelişebilir.

Kullanılmayan Uygulamaların İzinlerini Sıfırlama Tüm Android Cihazlara Geliyor

Temel olarak baktığımızda uzun süredir kullanmadığınız bir uygulamanın mikrofon, kamera ve depolama gibi birimlere erişmesi için hiçbir neden bulunmuyor. Yani otomatik sıfırlama özelliği tartışmaya açık olmayan bir gizlilik özelliği olarak tanımlanabilir.

Google, yaptığı resmi açıklama ile birlikte bu özelliğin Android 6.0 ve daha yeni sürümleri çalıştıran tüm cihazlarda kullanılabilir hale geleceğini duyurdu. Söz konusu özelliğin diğer cihazlara yayılması ise Aralık 2021 itibarıyla başlayacak.