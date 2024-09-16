Google Arama Uygulaması, Android Cihazlarda Ortaya Çıkan Bir Hata Nedeniyle Sürekli Çöküyor!

Dünyanın en popüler arama motoru Google ile ilgili üzücü bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz Cumartesi gününden itibaren binlerce kullanıcı, ünlü şirketin Android cihazlardaki mobil arama uygulamasının sürekli hata verdiğini ve çöktüğünü bildiriyor. Detaylar haberde.

Google Arama Uygulaması Bir Süreliğine Android Cihazlarda Çöktü

Geçtiğimiz hafta sonu birçok Android kullanıcısı, sosyal medyada Google Arama uygulamasının sürekli hata verdiğini ve çöktüğünü bildiren paylaşımlar yaptı. Kullanıcılar gönderilerinde, arama yapmaya çalıştıklarında "Google durmaya devam ediyor" hatası aldığını ve uygulamanın bu hatadan sonra kapandığını belirtiyor. Mevcut sorunun varlığını kabul eden Google, konu hakkında yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor.

İlk olarak Cumartesi günü saat 23:07'de hizmet kesintisi olarak doğrulanan sorun, kullanıcıların Google uygulamasını açmaya çalıştığında, kısa bir sürede tekrardan ana ekrana geri dönmesine yol açıyor. Benzer durumların Google'ın Pixel Launcher arama çubuğu, Google Discover ve Sesli Arama uygulamalarında da yaşandığı aktarılıyor. Öte yandan YouTube, Gmail, Drive ve Docs gibi diğer Google hizmetleri normal şekilde çalışmaya devam ediyor.

Yapılan araştırma sonucunda söz konusu hatanın Android 15, 14 ve önceki işletim sistemlerindeki en son kararlı (15.35) ve beta (15.36) sürümlerinde görüldüğü anlaşıldı. Ayrıca sorunun Google Pixel, Samsung Galaxy olmak üzere pek çok Android cihazı etkilediği söyleniyor. Şu anda Google uygulamasını açtığında mevcut sorunla karşılaşan kişilerin geçiçi olarak Chrome tarayıcısını kullanması öneriliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...