Google Aramalar'a Yeni Filtre Geliyor: Kısa Videoların Listelendiği Sayfa Nasıl Görünecek?

Dünya genelinde en çok kullanılan arama motoru olan Google Arama, son dönemde kullanıcılara sunduğu sonuçlarda iyileştirmeler yapmaya odaklandı. Yapay zeka destekli aramalar ile aranan şeye daha kısa sürede ulaşmayı mümkün hale getiren Google, aramalara yeni bir filtre eklemek üzere çalışıyor.

Tipster ve Android araştırmacısı olarak tanınan AssembleDebug'un X hesabından yaptığı paylaşımda, Google'ın mobil cihazlar için "Short Videos" yani kısa videolar filtresini test ettiğini gösteren bir görsel paylaştı.

TikTok ve Reels Videoları Daha Kolay Bulunabilir Olacak!

Google'ın üzerinde çalıştığı bu özellik, kullanıcılara yaptıklara aramalar doğrultusunda YouTube Shorts, TikTok, Reels, Snapchat ve benzeri platformlardaki kısa videoları gösterecek.

Test aşamasında olan özelliğin kalıcı bir şekilde gelip gelmeyeceğine yönelik herhangi bir net açıklama yapılmadı. Özelliğin kullanıcılar tarafından kolaylık sağlayıp sağlamayacağı, ilgi görüp görmeyeceği ilerleyen günlerde belli olacaktır.

Android Police'ten Brodie Clark tarafından fark edilen ve test edilen özellikte, kısa videolar sekmesine geçildiği zaman YouTube Shorts, TikTok ve Reels videolarının dikey formatta iki sütun şeklinde görüntülendiği ortaya çıktı.

Kısa video formatının son dönemlerde gerçek anlamda yükselişte olduğunu görmezden gelemeyiz. Özellikle LinkedIn gibi bir platformun bile kısa video formatlı içerikler üretmek için yeni bir özellik getiriyor olması bu tezi kanıtlıyor.