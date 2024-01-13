Google, Asistan'dan 12 Özellik Kaldırıyor!

Popüler sesli asistan Google Asistan'da bazı değişiklikler yapılıyor. Yakın tarihli bir blog yazısında Google, 26 Ocak'tan itibaren Asistan'dan 12 özelliği kaldıracaklarını duyurdu.

Şirket bunun amacının hizmetin "kalitesini ve güvenilirliğini" artırmak ve "Asistan'ı cihazlar arasında kullanmayı kolaylaştırmak" olduğunu söylüyor.

26 Ocak'tan itibaren kaldırılan 12 özellikten herhangi birini kullanmaya çalışırsanız artık kullanılamayacaklarına dair bir bildirim alacaksınız.

Google Asistan'dan Kaldırılacak Özellikler

Google Play Kitaplar'daki sesli kitapları sesle kontrol etmek artık mümkün olmayacak.

Artık Google Asistan'da yemek kitabı yönetimi olmayacak. Tarifler, eğitici videolar ve adım adım kılavuzlar aktarılamayacak.

Artık Google Asistan cihazlarında medya, müzik veya radyo alarmlarını ayarlamak mümkün olmayacak.

Akıllı ekranlarda ve hoparlörlerde kronometre yönetimi artık bulunmayacak.

Bir cihazı sesli olarak aramak veya Google aile grubunuza yayın yapmak mümkün olmayacak.

Sesinizle e-posta, video veya sesli mesaj göndermek için artık bir seçenek olmayacak.

Artık iletişim bilgileri asistan üzerinden talep edilemeyecek.

Artık Google Haritalar'da mesajlar ve aramalar için Google Asistan sürüş modunda uygulama başlatıcı yer almayacak.

Fitbit Sense ve Versa 3 cihazları için aktivitelerde sesli kontrol söz konusu olmayacak.

Hoparlörlerden ve akıllı ekranlardan gelen aramalar, Duo kullanmadığınız sürece arayan kimliğini göstermeyecek.

Kişisel seyahat programlarını sesli olarak kontrol etmek artık mümkün olmayacak.

Ödeme gönderme, rezervasyon yapma veya sosyal medyada paylaşımda bulunma gibi sesli eylemler artık desteklenmeyecek.

Peki siz kaldırılacak özelliklerden hangilerini kullanıyordunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.