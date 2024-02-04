Google Bard’ın Yakında İsmi Değişebilir: Bakın Ne Olacak?

Yapay zekâ destekli sohbet robotu Google Bard, şu anda Google ürünleri arasında en hızlı gelişen uygulamalardan biri olabilir. Fakat görünüşe göre Google bu isimlendirmeyi değiştirmek istiyor.

Google, Bard sohbet robotunu, Gemini olarak yeniden adlandırmaya ve markalaşmaya çalışıyor olabilir. Geliştirici Dylan Roussel, Google Bard'a gelecek güncellemelerin bir listesini buldu.

7 Şubat Çarşamba gününe tarihlenen listedeki en önemli değişiklikler arasında Bard'ın Gemini olarak yeniden adlandırılacak olması öne çıkıyor. Mart 2023’ta yayınlanan sohbet botu Google Bard, yakında Gemini olacak.

Gemini Tüm Google Uygulamalarında Yer Alacak

Google Gemini, şu anda Bard'a güç veren yeni nesil yapay zekâ modelinin adı, bu nedenle bir şekilde takma adlardan birinden kurtulmak mantıklı olabilir. Ayrıca, en azından ABD'de özel bir Android uygulaması da geliyor.

Güncelleme metnine göre Android için Gemini; Gmail, Google Maps ve YouTube gibi uygulamalarla entegre olacak. Eğer bir iPhone kullanıyorsanız, Google Gemini'yi iOS için mevcut Google uygulaması üzerinden deneyebileceğinizi söylüyor.

Sızıntıda yer alan bir başka bilgi de Gemini Advanced adı verilen ücretli bir abonelik katmanının tanıtılacağı. Bu Google'ın OpenAI ve ChatGPT ile hem ücretsiz hem de ücretli AI bot katmanlarına sahip olacağı anlamına geliyor.

Önceki söylentilerden bahsetmişken, Google Mesajlar içinde Bard (yakında Gemini olacak) için bir iletişim sayfası buldu. Fikir, yapay zekâ ile diğer herhangi bir kişiyle yaptığınız gibi sohbet edebilmenizdir.

Bu entegrasyonla ilgili ipuçları ilk olarak geçen ay ortaya çıktı ve Snapchat gibi uygulamaların zaten yaptığı bir şey. Görünüşe göre çoğu uygulamada Google'ın yapay zekâ asistanı yer alacak. Tüm bunlar henüz doğrulanmadı, ancak Google'ın yapay zekâ projeleri için şimdiye kadarki en büyük haftalardan birini yaşıyor olabiliriz.

Apple'ın ise bu yılın sonlarına doğru iOS 18'in lansmanıyla birlikte kendi yapay zeka çalışmalarını tanıtması bekleniyor.