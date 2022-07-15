Google'ın Çatı Şirketi Alphabet Kargo Drone'u Tasarlıyor

Google'ın çatı şirketi olarak bilinen Alphabet, her geçen gün yeni teknoloji atılımlarıyla farklı sektörlerde kendine yer edinmeye çalışıyor. Pixel telefonlarından istenilen başarının elde edilememesi ve özellikle Google Glass teknolojisinin çağının çok ilerisinde olmasına rağmen batması sonrası teknoloji camiasında Alphabet kaynaklı yeni girişimlere karşı ön yargı oluşmuştu. Yeni projelerinin geleceği ise merak konusu.

Bu sefer de drone ile kargo taşıma görevi için kollarını sıvayan teknoloji devi, taşımacılık sektörünün oyun sonu canavarı Amazon'un tahtına göz dikmiş olabilir. 2019 yılından beri Alphabet'in Wing adlı departmanının yeni bir drone tasarımı üzerinde çalıştığı biliniyordu. Son günlerde drone ile ilgili bilgiler gelmeye başladı. Wing bünyesinde geliştirilen drone tasarımları, farklı boyutları ve yük taşıma kapasiteleri ile kargo görevi için oldukça uygun görünüyor.

Alphabet Gelecek Görmediği Sektöre Yatırım Yapmaz!

Alphabet'ın bazı yeni teknoloji girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığını söylemek yanlış olmaz. Fakat dünyanın en başarılı yazılım şirketlerinden biri hakkında konuştuğumuzu unutmamamız gerekir. Teknoloji uzmanlarına göre Alphabet kargo teslimatı sektöründe büyük bir gelecek görüyor. Şirket, sistemi otomasyon sayesinde çok daha optimize bir şekilde yürütebileceğini düşünüyor. Ayrıca olası rakipleri Amazon'a karşı ellerinde 24 yıllık fiziksel dünya ve kullanıcı verisi bulunuyor.

Alphabet ödevine iyi çalışmış! Drone'lar 2 kilogramdan daha az yükleri kaldırmak için tasarlanıyor. Çünkü Alphabet'in yaptığı araştırmalara göre internet üzerinden sipariş veren insanların büyük bir çoğunluğu 2 kilogramın altında ürünlerle ilgileniyor.

Drone ile kargo teslimatı fikri aslında hiç de yenilikçi değil. Hatta ülkemizde pandemi döneminde bazı marketlerin drone ile sipariş teslimi yaptığını dahi görmüştük. Fakat Alphabet'in bu alana getireceği yenilik, rotaların ve otomasyonun aşırı optimizasyonu olacaktır. Ayrıca en geniş kapsamlı gerçek dünya haritalarından biri olan Google Maps sistemine sahip olduklarını da unutmamak gerekir. Wing tarafından gelen bilgiye göre bazı ilaçların teslimatı için test edilmeye başlanacak olan drone'lar, tamamen otonom bir şekilde uçacak. Acil durumlar olmasına karşın drone hareketlerini izleyen bir operatör ekibi de bulunacak.

Şimdilik bunları konuşmak için çok erken gibi görünüyor. Çünkü drone ile kargo teslimatı projesi, Alphabet'in her yıl yaptığı onlarca farklı teknolojik girişimden sadece biri. Fakat bu girişimin bir umut vadettiği gözlerden kaçmamalı!