Google, ChatGPT'nin Gölgesinde Kalmaktan Korkuyor!

Yapay zeka teknolojileri gelişmeye ve popülaritesini artırmaya devam ediyor. Bu durum neredeyse kullandığımız her ürün ve hizmette "AI" görmemize neden olurken arka planda yen bir yarışın da doğuşuna neden oldu. Bildiğiniz üzere tüm bu yapay zeka çılgınlığı Kasıım 2022'de devrim niteliğindeki ChatGPT'nin çıkışıyla başladı.

Adeta bir salgın gibi yayılan GPT, geliştirici OpenAI'ın pazarı hızlıca domine etmesini sağladı ve Microsoft gibi pek çok şirket ChatGPT'yi kendi ürün ve hizmetlerine entegre etmeye başladı. Ancak bu uzun zamandır AI üzerinde çalışan Google'ı daha da hırslandırdı. Şimdi ise Google, OpenAI ile rekabet edebilmek için elinden geleni yapıyor. İşte detaylar!

Google, OpenAI'ın GPT4o'suna Rakip Geliştiriyor

Google bir süredir artan yapay zeka popülerliğinden faydalanmak ve OpenAI'ın gölgesinde kalmamak için var gücüyle çalışıyor. Bunun için ilk olarak Bard'ı duyuran şirket, günümüzde Gemini ile ChatGPT'ye rakip olmayı sürdürüyor. OpenAI'ya kıyasla çok daha fazla kaynağa sahip olan Google, bu sayede ChatGPT'nin ücretli sunduğu özellikleri de ücretsiz veriyor.

Ancak tüm bunlara rağmen dil modelleri konusunda hala ChatGPT'nin gerisinde. Örneğin GPT-4o, OpenAI'ın geliştirdiğin en iyi dil modeli olarak karşımıza çıkıyor. önceki versiyonlarına göre çok daha gelişmiş bir dil anlama kapasitesinde sahip olan bu model adeta insanların ChatGPT'ye para vernesini sağlıyor.

Şimdi ise Google'ın buna rakip olacak bir dil modeli üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. İlk sızıntılara göre şriket, anlama kabiliyeti yüksek bir modeli geliştirmek için yapay zeke ekibini zorluyor. Rekabette geriye düşme endişesinde olan Google'ın çok yakında bu dil modelini kullanıma sunması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Google, ChatGPT'nin GPT4o modeline rakip bir yapay zeka ile rekabette öne geçmeyi başarabilecek mi? Yoksa Bard ve Gemini gibi ikincil tercihten mi ibaret olacak? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.