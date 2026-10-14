120Hz Ekranlı Ucuz Telefon Tanıtıldı! Unisoc İşlemci ve Dahası

Ucuz Android telefonlar arasına yeni bir model daha katıldı. itel, City 300 5G'yi tanıttı. Böylece telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Android 16 Go Edition işletim sistemi ile birlikte gelen cihaz, yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi sunuyor. Bu arada telefonda sekiz çekirdekli Unisoc işlemcisi bulunuyor.

itel City 300 5G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,67 inç

Ekran Teknolojisi: LCD

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Unisoc T8200

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB

İşletim Sistemi: Android 16 (Go edition)

Arka Kamera: 13 MP

Ön Kamera: 8 MP (f/2.2)

Batarya: 5000 mAh

Hızlı Şarj: 10W

Boyut: 165,92 x 76,90 x 8,4 mm

itel City 300 5G'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yenileme hızı, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 120Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 120 kez güncelliyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. 120Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için yeterli bir değerdir.

itel City 300 5G'nin İşlemcisi Nasıl?

Telefon gücünü Unisoc T8200 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, 6 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nm yani nanometre, o işlemcinin içindeki transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu ifade ediyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bir işlemci, 12 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla hem daha veirmli çalışıyor hem de daha yüksek bir performans sunuyor.

itel City 300 5G'nin Kamera Özellikleri Neler?

City 300 5G'nin arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Arka kamera 2K çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabiliyor. 165,92 x 76,90 x 8,4 mm boyutlarında olan telefonun ön yüzeyinde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera yer alıyor.

itel City 300 5G Türkiye'de Satılacak mı?

itel City 300 5G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Itel S23 satılıyor ancak City 200 satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda itel City 300 5G'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük.

itel City 300 5G'nin Fiyatı Ne Kadar?

Android 16 Go Edition işletim sistemi ile birlikte gelen itel City 300 5G için 157 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 7 bin 752 TL'ye denk geliyor.

Editörün Yorumu

Günümüzde artık 64 GB depolama alanının çok yetersiz olduğunu belirteyim. Hatta 128 GB bile uzun süreli kullanımda yetersiz gelmeye başlıyor. Bu arada yüksek yenileme hızının önemli bir avantaj olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise akıcı ekran deneyimi sağlaması. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim.