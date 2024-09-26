Google Chrome Kullanıcıları Dikkat: Bu Kötü Amaçlı Yazılım Kredi Kartı Bilgilerinizi Çalıyor!

Bilgisayar korsanları insanların binbir zorluklarla kazandığı paraları çalmak için adeta pes dedirten yöntemlere başvurmaya devam ediyorlar. Son raporlar, Google Chrome kullanıcılarını tehdit eden yeni bir kötü amaçlı yazılımın tespit edildiğini ortaya koyuyor.

Infostealer Adlı Kötü Amaçlı Yazılım Kredi Kartı Bilgilerini Ele Geçiriyor

Dünya Gazetesi'nin aktardığına göre, Infostealer isimli kötü amaçlı yazılım Google Chrome'un kullanıcı verilerini koruyan Uygulamaya Bağlı Şifreleme özelliğini bir şekilde aşmayı başarıyor. Bu, yazılımın Chrome kullanıcılarının kredi kartı başta olmak üzere hassas verilerine erişebilmesine olanak tanıyor.

Güvenlik uzmanları, bu gibi tehlikelere karşı Google Chrome kullanıcılarının düzenli olarak güncelleme yapmasını tavsiye ediyor. Tarayıcını sürekli olarak güncel tutulmasının yanı sıra şüpheli web sitelerinden uzak durulması, güçlü ve farklı şifreler kullanılması ve iki faktörlü doğrulama gibi önlemlerin alınmasının kritik bir öneme sahip olduğu belirtiliyor.