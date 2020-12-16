Dünyanın en çok kullanılan web tarayıcısı Google Chrome reklam engellemeye başlıyor. Paylaşılan bilgilere göre web tarayıcısı söz konusu özelliği herkesin kullanımına sunduğunda çok fazla reklam barındıran ve kullanıcıların kaynağını haddinden fazla tüketen web sitelerindeki reklamlar yeni düzenlemelerle beraber görüntülenmeyecek.

Google Chrome Reklam Engelleme Özelliği Ne Zaman Gelecek?

Reklamlar, markalar için önemli bir pazarlama kaynağı olsa da reklamların web sitelerinde yoğun olarak gösterilmesi bazen performansın olumsuz yönde etkilenmesine yol açabilir. Bir web sitesinde sayısız reklamın yer alması, web tarayıcısının kullanıcılarının kaynağının yoğun olarak kullanılmasına neden olabilir.

Çok kaynak tüketen bu tür reklamlar büyük bir çoğunlukla video ve hareketli görüntü içeren reklamlardan oluşur. Kullanıcının bütün bu reklamları görüntülemesi daha fazla kaynak tüketilmesine yol açtığından kullanıcının cihazı daha yavaş çalışmaya başlar. Boyutları yüksek olan söz konusu reklamlar belirli reklam ağları tarafından kullanıcı dostu olmaktan çok uzak bir konumda yer alan web sitelerine dağıtılır.

Kullanıcı geri bildirimlerine göre kullanıcılar söz konusu özelliğin hem masaüstü hem de mobil sürüme gelmesini dört gözle bekliyor. Yoğun kaynak tüketen reklamların engelleneceği bu özelliğin çok yakın bir zamanda kullanıma sunulması bekleniyor.

Reklam Engelleme Özelliği Ne Zaman Duyuruldu?

Google bu tür reklamları engelleme girişimini ilk olarak 14 Mayıs 2020 tarihinde paylaştığı bir blog yazısında duyurmuştu. Yayımlanan yazıda projenin neden başlandığına dair yapılan açıklamada, “Chrome, zararlı veya rahatsız edici unsurlardan uzak ve hızlı olacak bir şekilde geliştirildi. Kısa bir süre önce The Better Ads Standards'ı inceledik ve çoğu insan için kabul edilemez olan reklamları ele almak için ileriye yönelik adımlar attık” ifadelerine yer verildi.

Chromium blogunda ayrıca “Kısa bir süre önce reklamların kullanıcının haberi olmadan kaynakları büyük oranda tükettiğini tespit ettik. Bu reklamlar (kripto para madenciliği veya kaynak tüketimi için yeterince optimize edilmemiş) cihazın pil ömrünü azaltabilir. Kullanıcılarımızın kaynak tasarrufu yapması ve onlara daha iyi bir web deneyimi sağlamak için reklamların tüketebileceği kaynaklar konusunda sınırlama getireceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Digital Information World’ün New York Times gibi kaynakları abartılı bir şekilde kullanan büyük web sitelerinde gerçekleştirilen testte reklamın çok fazla kaynak kullandığı ve bu nedenle de reklamın görüntülenmediğine dair bir bilgilendirme mesajına yer verildiği öğrenildi. Testin sonucuna göre engellenen reklamlar kapsamına AdSense tarafından sağlanan reklamlar da giriyor. Görünüşe göre web tarayıcısı Google AdSense kullanan web sitelerini görmezden gelmek gibi bir hamlede bulunmayacak.