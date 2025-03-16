Google, Cihazımı Bul Uygulamasına iPhone'ların Sevilen Özelliğini Getirdi

Şu sıralar yeni işletim sistemi Android 16 için çalışmalarını sürdüren Google, bir yandan da sevilen uygulamalarını güncellemeye devam ediyor. Teknoloji devi son olarak "Cihazımı Bul" uygulamasında bir süredir beklenen yeni bir özelliği kullanıma sundu.

Yeni gelen özellik, iPhone'lardan da aşina olduğumuz şekilde kullanıcıların gerçek zamanlı konum paylaşımı yapmasına olanak sağlıyor. Bu sayede yakınlarınızın nerede olduğunu anlık olarak görüntüleyebiliyorsunuz.

Cihazımı Bul Uygulamasına Gerçek Zamanlı Konum Takibi Geldi

Google, daha öncesinde yalnızca cihazınızın kaybolduğu durumlarda başvurduğunuz Cihazımı Bul uygulamasına oldukça kullanışlı bir özellik ekledi. Yeni özellikle birlikte uygulama, yalnızca kaybolan cihazlarınızı bulmak için değil aynı zamanda yakınlarınız ve aile bireylerinizin nerede olduğunuzu görüntülemesine de imkan tanıyor.

Yeni gerçek zamanlı konum paylaşımı özelliği sayesinde artık cihazlarınızı ve kişilerinizi tek bir sayfadan canlı olarak takip edebiliyorsunuz. Özellik için eklenen Kişiler bölümü üzerinden arkadaşlarınız ve aile bireylerinizle konum bilgilerinizi kolayca paylaşabilir, sizlere paylaşılan konum bilgilerini de görüntüleyebilirsiniz.

İlk olarak geçtiğimiz ay duyurulan yeni özellik, geçtiğimiz saatlerde Google Play üzerinden kullanıcılara kademeli olarak sunulmaya başlandı. Özelliğin size gelip gelmediğini Google Play'in Güncellemeler sekmesi üzerinden kontrol edebilirsiniz.

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