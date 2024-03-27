Google, Circle to Search Özelliğine Dil Çevirisi Desteği Getiriyor!

Google, kısa süre önce kullanıma sunulan Circle to Search özelliğine dil çevirisi de ekleyeceğini açıkladı. Circle to Search, adından da anlaşılacağı gibi bazı Android kullanıcılarının bir nesnenin etrafında daire çizerek Google üzerinde arama yapmasını sağlıyor.

Gelecek olan dil çevirisi özelliği için daire çizmeye bile gerek kalmayacak. Google, kullanıcıların ana ekran düğmesine veya gezinme çubuğuna uzun süre basmaları ve çeviri simgesine tıklamaları gerektiğini söylüyor.

Şirket, teknolojinin tek bir uzun basışla tüm bir menüyü hızlı bir şekilde çevirdiğini gösterdi. Google Translate bunu biraz farklı bir şekilde de olsa zaten yapabiliyor ancak bu güncelleme kullanıcıların bir şeyi kontrol etmek için bir uygulamadan çıkıp diğerine girmek zorunda kalmayacağı anlamına geliyor.

Circle to Search ile Uyumlu Çeviri Aracı Hangi Telefonlara Geliyor?

Çeviri aracı "önümüzdeki haftalarda" kullanıma sunulacak ancak sadece Circle to Search'ü çalıştırabilen Android cihazlarda kullanılabilecek. Bu liste şu anda Pixel 7 cihazlarını, Pixel 8 cihazlarını ve Samsung Galaxy S24 serisini içeriyor ancak Google, özelliğin bu hafta bazı katlanabilir cihazlar da dâhil olmak üzere daha fazla telefon ve tablete geleceğini belirtiyor.

Son olarak Google Haritalar'ın da yakında yeni yapay zekâ özellikleriyle yenileneceğini belirtelim. Haritalar'da bir restoran gibi bir yeri açtığınızda artık yapay zekâ, benzersiz ilgi çekici noktaları ve işletme hakkında "insanların neleri sevdiğini" açıklayan bir özet görüntüleyecek.

Yapay zekâ ayrıca yemek fotoğraflarını analiz edecek ve yemeğin adını, maliyetini ve vejetaryen ya da vegan kişiler için uygun olup olmadığını belirleyecek. Şirket bunun rezervasyon yapmayı kolaylaştıracağını ve insanların karar verme noktasında daha hızlı davranacaklarını belirtiyor.

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