Google’dan Bir Yeni Yapay Zeka Özelliği Daha: Yakında Gelmesi Bekleniyor!

Arama Üretken Deneyimi (SGE) olarak bilinen özellik, geçen Mayıs ayında Google Arama Laboratuvarları'nın bir parçası olarak başladı. Kasım ayına gelindiğinde, yapay zeka alanındaki artan rekabet nedeniyle dünya genelinde 120'den fazla ülkeye yayıldı.

Yapay zeka, sorulan soruların cevaplarını doğrudan sunuyor ve bir botla konuşuyormuş gibi geri ve ileri iletişim kurmanıza olanak tanıyor. İlk başlarda kullanıcıların bu iki seçenek arasında seçim yapmaları gerekiyordu.

Ancak şimdi, Google'ın bunu istenip istenmediğinden bağımsız olarak herkese sunmaya başladığı görülüyor.

Arama Üretken Deneyimi Kullanıcılara Ne Sağlıyor?

Search Engine Land raporuna göre, ABD'deki bazı kullanıcılar, kaydolma zahmetine bile girmeden SGE'yi deneyimleyebiliyorlar. Bu, Google'da bir şey aratıldığında arama sonuçlarının üzerinde yeni gölgeli bir bölümün, aranan konunun hızlı bir özetini ve konuya daha derinlemesine inmek için bağlantıları kullanıcılara sunmasıyla gerçekleşiyor.

Normalde özet ve bağlantı sağlayan kısım yalnızca kaydolmuş kullanıcılara açılıyordu. Fakat Google'ın bu özelliği tüm kullanıcılara açması bekleniyor.

Search Engine Land'e göre, şirket bunu ABD'deki bir grup araştırmacı üzerinde test ediyor. Ayrıca bu özelliği kullanmak için Google hesabına giriş yapmaya bile gerek olmayacak.

Search Engine Land'e göre Google, bu yapay zeka özetlerini tipik arama sonuçlarından daha iyi bilgi sağlayacaklarına oldukça emin. Şirket, özelliği seçmeyen kullanıcılar da dahil olmak üzere daha geniş bir kullanıcı kitlesinden geri bildirim toplamak amacıyla bu testleri gerçekleştiriyor.

SGE geniş çapta kullanılmaya başlanması dahilinde reklam destekli medya dünyasının büyük oranda etkilenmesi bekleniyor. Şu anda, yayıncılar, kullanıcıların makalelerini reklamlarla birlikte okumak için Google bağlantılarına tıkladığında para kazanıyorlar.

Ancak eğer SGE, arama sonuçlarının hemen üstünde özetler sunmaya başlarsa, insanlar gerçek makalelere tıklamakla uğraşmayabilirler. Bu da yayıncılar için daha az gelir demek oluyor.

Google'ın bu yapay zeka özelliğinin tam anlamıyla ne zaman açılacağı henüz belirtilmiş değil.