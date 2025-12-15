Google Bilgilerinizin Dark Web'te Satılıp Satılmadığı Gösteren Özelliğinin Fişini Çekiyor

Google, bir servisini daha kapatıyor. Şirket, Temmuz 2024'te kullanıma sunduğu "Dark Web Raporu" özelliğinin fişini çekiyor. Servis, kullanıcıların e-posta adreslerini Dark Web üzerindeki yasa dışı sitelerde ya da veri sızıntılarında yer alıp almadığını tarayıp size bildiren bir güvenlik aracıydı.

Google, Dark Web Raporu Servisini Kapatıyor

Google, kullanıcılarına gönderdiği bir e-posta ile "Dark Web Raporu" izleme aracını kapattığını duyurdu. Servis, 15 Ocak 2026 itibariyle veri taramasını durduracak. Toplanan verilerin silinmesi ise 16 Şubat 2026’dan itibaren gerçekleşecek.

Bilmeyenler için Dark Web Raporu, Dark Web olarak bilinin internetin karanlık köşelerinde kötü niyetli kişilerin sizin şifrelerinizi veya kimlik bilgilerinizi satışa sunup sunmadığını araştıran bir güvenlik aracı.

Servis eğer bilgilerinizi orada bulursa sizi bilgilendiriyor ve kullanıcıların veri kaybı yaşamadan şifre değiştirme gibi kişisel güvenlik önlemleri alma şansı oluyor. Google, bu hizmeti Temmuz 2024'te kullanıma sunmuştu.

Ancak ömrü sadece bir buçuk yıl sürdü. Google, konuyla ilgili yaptığı açıklamada servisi kapatma nedeni olarak "yeterince yarar sağlamadı" açıklamasında bulundu. Ne yazık ki şirketin bundan kastının ne olduğu belirsiz.

Biz bu servisi deneyimlemediğimiz için gerçekten işlevsel olup olmadığı konusunda kesin değil. Ancak eğer sizin bu konuda bir tecrübeniz varsa bizle paylaşabilirsiniz.