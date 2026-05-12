Oppo’dan iPhone 17’ye Rakip Kamera Hamlesi! 100 MP Geliyor

Akıllı telefon üreticileri, yoğun rekabetin yaşandığı mobil pazarda rakiplerinin önüne geçebilmek için kamera tarafına büyük yatırım yapıyor. Son dönemlerde ise özellikle ön kamera için dikkat çekici yenilikler gündeme gelirken, şimdi de Oppo cephesinden ses getirecek bir iddia ortaya atıldı. Sızıntılara göre Çinli teknoloji devi, yüksek çözünürlüklü yeni ön kamerası ile mobil fotoğrafçılıkta yeni bir dönem başlatmaya hazırlanıyor.

Oppo’nun Ön Kamerası Nasıl Olacak?

Akıllı telefon pazarının güvenilir sızıntı kaynaklarından biri tarafından paylaşılan bilgilere göre Oppo, 100 MP çözünürlüğünde özçekim kamerası üzerinde çalışıyor. Hatta bu kameranın Oppo Find X10 serisinde yer alması bekleniyor. Şimdiye kadar bu kadar yüksek çözünürlüğe sahip ön kameralı bir telefon piyasaya sürülmemişti. Eğer iddialar doğru çıkarsa şirket, önemli bir ilke imza atmış olacak.

Bu arada şirket yalnızca 100 MP çözünürlüğündeki ön kamerasıyla bir ilke imza atmayacak. Oppo’nun bu kamerayı 1:1 oranındaki kare sensörle sunacağı da iddia ediliyor. Peki kare sensör tam olarak nedir, ne işe yarıyor ve kullanıcılara ne gibi avantajlar sunacak?

Kare Sensör Nedir, Avantajları Neler?

Akıllı telefonların büyük çoğunluğunda ön kamera için 4:3, 16:9 veya benzeri dikdörtgen sensörler kullanılıyor. Bu sensörler telefonu yatay veya dikey tuttuğunuzda görüntünün belirli bölümlerinin kırpılmasına neden oluyor.

Oppo’nun üzerinde çalıştığı iddia edilen 1:1 oranındaki kare sensör ise daha geniş bir çekim alanı sunacak. Bu sayede aynı görüntüden hem dikey hem yatay formatta içerik üretmek mümkün hâle gelecek. Böylece kullanıcılar telefonu çevirmeye gerek kalmadan hem yatay hem de dikey selfie çekebilecek. Tabii kırpma söz konusu olmadığı için görüntü de daha kaliteli olacak.

Apple, geçen yıl eylül ayında tanıttığı iPhone 17 serisinde benzer bir kamera teknolojisine yer vermişti. Oppo’nun geliştirdiği söylenen 100 MP çözünürlüğündeki sensörün ise Apple’ın sunduğu teknolojiden çok daha ileri seviyede olduğu iddia ediliyor.

Oppo Find X10 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Oppo'nun 100 MP çözünürlüğünde 1:1 boyutunda kare sensöre sahip olması beklenen Find X10 serisinin ekim ayında markanın ana vatanı Çin'de tanıtılması bekleniyor. Düzenlenecek etkinlikte telefonların özellikleri ve fiyatları gibi önemli detaylar da belli olacaktır.

Editörün Yorumu

Günümüzde insanlar ön kamerayı kullanarak aynı anda hem dikey hem de yatay video çekmeye çalışıyor. Sürekli telefonu çevirmek veya görüntünün kırpılmasıyla uğraşmak ise gerçekten can sıkıcı olabiliyor. Eğer Oppo bunu söylendiği gibi kalite kaybı olmadan başarabilirse mobil fotoğrafçılık tarafında tüm dikkatleri üzerine çekebilir.

Tabii 100 MP ön kameranın ne kadar kaliteli fotoğraf ve videolar çekebileceğini görmek için resmi tanıtımı beklemek gerekiyor. Çünkü megapiksel her zaman daha iyi kamera anlamına gelmiyor. Gözler Çinli markada.