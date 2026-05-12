Oyuncular Kutulu Oyunlardan Uzaklaşıyor Mu? Son Veriler Şaşırttı

Oyun satın alım tercihi oyuncudan oyuncuya değişebiliyor. Kimi oyuncular dijitali, kimi oyuncular ise kutuluyu tercih edebiliyor. Ne var ki son yıllarda bu ikisi arasındaki dengede bazı beklenmedik gelişmeler yaşanmış ve kutulu oyun alışkanlığının giderek azaldığı gözlemlenmişti. Bu durum, son veriler ile ciddi bir boyuta gelmiş gibi görünüyor.

Oyuncular Dijitali Daha Fazla Mı Tercih Ediyorlar?

Geçtiğimiz günlerde Sony Interactive Entertainment, son çeyreğe ilişkin finansal raporunu yayınlamıştı. Aylık aktif PlayStation Network (PSN), güncel PlayStation 5 (PS5) satış rakamı ve daha pek çok bilginin ortaya çıktığı finansal rapor, ilginç bir detayı da ortaya koydu. Öyle ki oyun satışlarının % 85 oranındaki bir kısmı dijital mağaza üzerinden gerçekleşmiş. Bu bağlamda kutulu oyun satışları ise % 15 seviyesine kadar düşmüş.

85% is the highest % on record in a single quarter and takes the full year to 78%.



Here's what it looks like annually for the past 10 years. https://t.co/z7EBaX0Gjs pic.twitter.com/LaOh4rz8Mi — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) May 8, 2026

Bilhassa dijital oyun satışlarının hemen hemen on yıl öncesine kadar % 19 seviyesinde olduğunu göz önünde bulunduracak olursak, aradan geçen yıllardaki değişim bir hayli dikkat çekici diyebiliriz. Oyuncuların büyük bir çoğunluğu, oyun satın alımı için artık yerel mağazalara gitmeyi tercih etmiyorlar.

Elbette dijital oyunlarda, kutulu oyunlardaki bekleme, olası bir şekilde stokların çabuk tükenmesi veya sevkiyatta gecikme gibi sorunlar olmuyor. Çıkışından belirli bir süre önce ön-yükleme yapabiliyor, haliyle de erişime açılır açılmaz oynayabiliyoruz. Bu da bilhassa sabırsız oyuncular için cazip bir durum diyebiliriz.

Diğer yandan, kutulu oyunların bütünüyle ortadan kalkması gibi bir durum şu anlık pek olası görünmüyor. Çünkü halen kutulu arşiv yapmayı tercih eden milyonlarca oyuncunun olduğunu söyleyebiliriz. Sony Interactive Entertainment tarafında da oyuncuları dijitale yönlendirmek için etkin bir çalışma da yok. Ayrıca ikinci el alım-satımların devam edişinin yanı sıra, eskiye bağlı kalmayı seven oyuncular için de kutulu sürümlerin yeri her daim bir başkadır.

Editörün Yorumu

Hiç şüphe yok ki kutulu oyun satışları eskiye oranla azalarak da olsa devam edecek. Ancak oyuncuların alışkanlıklarında da belirgin bir değişikliğin olduğu sürekli olarak gözlemleniyor. Bir süre öncesine kadar ben de kutulu oyun almaya özen gösteriyordum, ama sevdiğim ve beklediğim oyunları mümkün olan en kısa sürede oynamayı istediğim için çoğunlukla dijital satın alımları tercih ediyorum. Yine de kutulu oyunun yaşattığı hissiyatın yerini alamayacağından eminim.

Kutuyu açıp da kitapçığna bakmak, diskin altını çevirip de yüzümüzü görmek ve esprisine saçları tarıyormuş gibi yapmak kesinlikle nostaljik hissettiriyor. Bundan vaz geçmeyi istemeyen çok fazla oyuncu var. Sırf bu nostaljik hissiyat bile başlı başına kutulu oyunları ölümden uzak tutabilir. Çünkü bazı oyuncular bir şekilde alışkanlıklarından vaz geçmeyi istemiyorlar.