Google DeepMind CEO'sundan DeepSeek Eleştirisi: "Bir Yalan Attılar, Siz de Abarttınız"

Çinli girişim DeepSeek, geliştirdiği R1 modeli ile OpenAI'ın GPT-4 seviyesinde performans sunduğunu ancak bunu çok daha düşük bir bütçeyle başardığını öne sürüyor.

OpenAI'ın GPT-4'ü eğitmek için 100 milyon dolar harcadığı bilinirken, DeepSeek'in sadece 5,6 milyon dolara aynı seviyeye ulaştığını iddia etmesi büyük ses getirmişti.

Google DeepMind CEO'su ise tüm bunların abartıldığına inanıyor.

"Başarılı Bir Model Ama Abartılıyor"

Paris'te düzenlenen Yapay Zeka Eylem Zirvesi'nde Bloomberg'e konuşan Google DeepMind CEO'su Demis Hassabis, bu iddiaların gerçeği tam olarak yansıtmadığını söyledi.

Hassabis, DeepSeek'in etkileyici bir proje olduğunu söylemeden geçmedi:

Çok başarılı bir model ve Çin'den çıkan en güçlü AI ekiplerinden biriyle karşı karşıyayız. Ancak iddiaların çoğu abartılı ve yanıltıcı. DeepSeek'in paylaştığı maliyet, sadece son eğitim çalışmasının masrafını kapsıyor. Bir yapay zeka modelini sıfırdan eğitmek ve geliştirmek için harcanan gerçek maliyet çok daha yüksek.

DeepSeek, Batı'daki AI Modellerine mi Dayanıyor?

DeepSeek'in başarısı bazı şirketler tarafından da şüpheyle karşılanıyor. OpenAI, DeepSeek'in duyurulmasının ardından yaptığı açıklamada Çin'deki yapay zeka firmalarının ABD merkezli modelleri tersine mühendislik yoluyla kopyalamaya çalıştığını iddia etmişti.

Halihazırda Silikon Vadisi'nin önde gelen şirketleri DeepSeek modelini baltalamaya çalışırken her kafadan başka bir ses çıkıyor gibi görünse de savundukları şey aslında aynı. Hassabis de benzer bir noktaya değinerek şöyle diyor:

DeepSeek etkileyici, ancak bu yeni bir çığır açmıyor. Eğitim verimliliği açısından Gemini gibi modeller çok daha ileride. Ancak biz bunu sürekli gündeme getirmiyoruz.

Sizce Hassabis doğru mu söylüyor? DeepSeek hızlı parlayıp sonunda sönecek olan bir alev mi yoksa diğer bütün modelleri geride bırakacak kadar güçlü mü?