Şimdi Google ve ChatGPT Düşünsün: DeepSeek ile Çalışan Telefonlar Geliyor

Yapay zeka teknolojileri yaygınlaşmaya ve hayatımızın farklı alanlarında karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bildiğiniz üzere bu alanlardan biri de akıllı telefonlar. Örneğin günümüzde Apple Intellegence ya da Galaxy AI gibi kavramları sık sık duyuyoruz. Üstelik bunu yapan sadece Samsung ve Apple değil.

Çinli akıllı telefon üreticileri de bir süredir yapay zeka teknolojilerini kendi ürünlerine entegre etmek için çalışıyor. Hatta Nubia, bunu bir adım ileri götürerek ChatGPT'nin korkulu rüyası DeepSeek R1'i internetsiz çalışacak şekilde Z70 Ultra modeline getiriyor. İşte detaylar!

Nubia, DeepSeek'i Nebula AIOS'a Entegre Edecek

Duyurulduğu andan itibaren ChatGPT'den daha "zeki" olması ve çok daha düşük sistem gereksinimlerine ihtiyaç duyması ile gündemden düşmeyen DeepSeek'in V3 dil modeli, akıllı telefonlara geliyor. Üstelik App Store ya da Play Store'dan indirilen bir uygulamadan bahsetmiyoruz.

ZTE'nin alt markalarından biri olan Nubia, DeepSeek'i henüz geliştirme ve beta aşamalarında olan AIOS'a entegre edecek. Nubia Başkanı Ni Fei'nin duyurduğu bu özellik sayesinde şirketin yapay zekası işletim sistemi ile uyum içerisinde ve lokalde çalışacak.

Yani DeepSeek özelliklerini kullanmak için daima internete bağlı olmanız gerekmeyecek. AI modeli telefonun kendi hafızasında ve kendi donanımı ile çalışacak. Bildiğiniz üzere DeepSeek'in açık kaynaklı yapay zeka modelleri halihazırda indirilebiliyor.

Yani bugün DeepSeek'i bilgisayarınızın donanımına bağlı olarak belirli bir parametreye kadar lokalde çalışmasını sağlayabiliyorsunuz. Ancak Ni Fei'nin iddiası 671 milyar parametrenin tam kapasiteyle telefonda çalışacağı yönünde. DeepSeek'in halihazırda verimli bir sistem olduğu biliniyor. Ancak bunun nasıl sağlanacağı belirsiz.

Nubia Z70 Ultra, tıpkı Galaxy S25 Ultra giib Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcisini kullanacak. RAM konusu şimdilik beliirsiz olsa da rekor seviyede olması bekleniyor. Ayrıca 6150 mAh büyüklüğünde batarya ve 80W hızlı şarj desteği de yine bu telefonun bilinen özellikleri arasında. Telefonun çıkış tarihi ise şimdilik belirsiz.