Google Dokümanlar'a Emoji Tepkileri Geliyor

Google Dokümanlar, tamamen yazılı yorum yerine basit bir sembolle metne yanıt vermenize olanak tanıyan emoji tepkilerini kullanıma sunuyor.

Google yapmış olduğu duyuruda özelliğin cinsiyetten bağımsız seçenekleri içereceğini ve bulunan tüm emojileri destekleyeceğini söylüyor.

Google tarafından yayınlanan gif, metni seçtiğinizde emoji tepki özelliğinin "Yorum Ekle" ve "Düzenleme Öner" seçeneklerinin yanında üçüncü bir seçenek olarak nasıl göründüğünü gözler önüne seriyor. Emoji kataloğunda arama yapmak için emoji adını yazabileceğiniz bir alan da mevcut. Google, bu yanıtların "yorumlara kıyasla daha az resmî bir alternatif" sunduğunu söylüyor.

Emoji Tepkileri Google Dökümanlar'a Ne Zaman Geliyor?

Emoji tepkileri modern yazılımların temel unsuru hâline geldi ve çok sayıda mesajlaşma uygulamasında (iMessage, Facebook Messenger) ve sosyal ağlarda (sınırlı bir testin parçası olarak Facebook ve Twitter) mevcut. Hizmet çok büyük olmasa da bir revizyondan geçirilip, mevcut emojilerin büyük çoğunluğunu barındıracak şekilde Google Dökümanlar'a ekleniyor.

Yakın zamanda duyurulan diğer yeni Google Dokümanlar özellikleri arasında, işaretleme desteği, yeni bir sayfasız düzen ve bir belgeden sorunsuz bir şekilde e-posta taslakları oluşturma gibi özellikler yer alıyor. Google ayrıca emoji tepkilerinin varsayılan olarak açık olacağını ve devre dışı bırakılamayacağını söylüyor. Özelliğin Google Dokümanlar kullanıcılarına tahminen 20 Nisan'dan sonra gelmesi bekleniyor.

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