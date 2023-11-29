Google Drive'ın Belge Tarama Özelliği İphone'lara Geliyor!

Google Drive, kullanıcılarını mutlu edecek büyük bir yenilikle karşımızda! Artık iPhone kullanıcıları da belgelerini kolayca tarayıp Drive kütüphanelerine ekleyebilecekler. Bu heyecan verici özellik, Android platformunda uzun süredir varken, ios kullanıcıları için yeni sunuluyor.

Bununla da bitmiyor! Amerika’daki iPhone sahipleri için sunulan bir diğer yenilik ise otomatik başlık önerisi özelliği. Yani artık taradığınız belgeler, içeriklerine göre otomatik olarak isimlendirilecek. Bu özellik, Android sürümünde büyük beğeni kazanmıştı ve şimdi de iPhone kullanıcıları için sunuluyor.

Google Drive'ın Yeni Özellikleriyle İlgili Diğer Gelişmeler

Google, Android uygulamasındaki tarama özelliğini de güçlendirdi. Belgeler çerçevedeyken otomatik olarak yakalanabilecek ve kullanıcılar için tarama sürecini daha da kolaylaştıracak birçok yeni özellik eklendi.

Bu güncellemeyle Google Drive, belge yönetimini daha kolay hale getirirken, işlerinizi hızlandıracak ve daha verimli bir hale getirecek yenilikler sunuyor. İyileştirmeler ve otomatik isimlendirme gibi özellikler, belge tarama sürecini daha akıcı ve keyifli hale getirerek kullanıcı deneyimini önemli ölçüde artırıyor.

Bu yeniliklerle birlikte, Google Drive’ın sadece belge depolama değil, aynı zamanda belge yönetimi konusunda da lider konumunu daha da sağlamlaştırdığını görüyoruz. Kullanıcılar, bu yeni özelliklerle işlerini daha düzenli hale getirebilecek ve mobil cihazlar üzerinden belge yönetimlerini daha etkin bir şekilde yapabilecekler.