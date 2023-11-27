Çok Sayıda Google Drive Kullanıcısı Verilerini Kaybetti: Google'dan Açıklama Geldi!

Birçok Google Drive kullanıcısı yeni haftanın başlangıcıyla birlikte verilerini kaybettiğini söyledi. Şirket şu anda konuyu araştırırken, bunun sadece bir hata mı yoksa birçok kullanıcıda yaşanan kalıcı bir sorun mu olduğu belirsiz.

Sorunun yayılmasıyla birlikte geçtiğimiz haftadan beri aynı sorundan muzdarip olan kullanıcılar da ortaya çıktı ancak sorunun herkesi etkilemediğini belirtelim.

Bir kullanıcı Google Drive dosyalarının "aniden kaybolduğunu" ve Drive'ının Mayıs 2023'teki hâline döndüğünü bildirdi. Üstelik tüm dosyalarını çöp kutusunda bile bulamadığını söyledi.

Google Sorunu Araştırıyor

Sorunun ortaya çıkmasından bu yana kullanıcı Google Drive verilerini geri almak için birçok şey denediğini söylese de bunların hiçbiri geçerli bir çözüm sağlayamadı.

Google ise konuya dair bir açıklama yayınladı ve sorunun kaynağını araştırdıklarını ve kullanıcıların Google Drive'larında herhangi bir değişiklik yapmamalarını söyledi.

Eğer siz de benzer bir sorunla karşı karşıyaysanız Google sorunu ele alıp düzeltene kadar herhangi bir ayar veya dosya üzerinde değişiklik yapmadan beklemenizde fayda var.