Google Fotoğraflar'a "Zaten Yok Muydu?" Dedirten Bir Özellik Geldi!

Google, pek çok kullanıcının görsel yedekleme alanında severek kullandığı ünlü Fotoğraflar uygulamasına uzun bir süredir beklenen bir özellik ekledi. Bu zamana kadar nasıl Google Fotoğraflar'da olmadığı düşünülen Flip isimli yeni özellik, kullanıcıların fotoğrafları aynalama ile ters çevirmesine imkan tanıyor. Detaylar haberde.

Google Fotoğraflar Yılların "Fotoğraf Çevirme" Özelliğini Nihayet Kullanıma Sundu

Uzun bir süredir fotoğraf yedekleme ve saklama alanında güçlü bir platform olarak öne çıkan Google Fotoğraflar, son zamanlarda görsel düzenleme alanında rakiplerinin önüne geçmek için çeşitli çalışmalar yürütüyor. Şirket bu bağlamda, kullanıcıların fotoğraf düzenlerken en çok başvurduğu temel özelliklerden biri olan "görsel çevirme" işlemini yayınladığı güncelleme ile kullanıma sundu.

Uygulamada bulunan fotoğraf kırpma, döndürme ve en boy oranını ayarlama gibi seçeneklere ek olarak hayata geçirilen "Flip" isimli yeni özellik, kullanıcıların fotoğrafları aynalama tekniği ile ters çevirmesini sağlıyor. Özellikle selfie çekimlerinde, kamera ayarlarında aynalama seçeneğini açmayı unutanlar için bu yeni özelliğin adeta hayat kurtardığını söyleyebiliriz.

Şu anda Google Fotoğraflar'ın mobil uygulamalarına eklenen yeni özelliğin platformun web sürümünde yer almadığı bildiriliyor. Öte yandan sunucu güncellemesi ile birlikte aktive edilen özelliğin tüm kullanıcılara aynı anda sunulamayacağını, ancak kısa sürede herkesin erişebileceğini belirtelim.

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