Google Fotoğraflar Tarih Düzenleme Özelliği ile Güncellendi

Google'ın en popüler mobil uygulamalarından birisi olan ve fotoğraflarınızı ve videolarınızı görüntüleyip yedekleyebilmek için kullanabileceğiniz Fotoğraflar, tarih düzenleme özelliği ile güncellendi. Bu sayede kullanıcılar, videoların ve fotoğrafların tarihlerini ve saatlerini düzenleyebilecek.

Google Fotoğraflar Tarih Düzenleme Özelliğine Kavuştu

Çekmiş olduğunuz fotoğrafların ve videoların çekim tarihinin ve saatinin yer aldığı meta verileri düzenlemek, bundan kısa bir süre öncesine kadar oldukça uğraştırıcı bir süreçti. Şimdi, Google Fotoğraflar videolarınızın ve fotoğraflarınızın çekim tarihlerini ve saatlerini düzenlemenize olanak sunan bir güncellee aldı.

Uygulamanın 5.57.9.394309483 sürüm numaralı güncellemesi ile sunulan bu yeni özellik, şu an için yalnızca Android cihazlar ile kısıtlı durumda. Üstelik işlev yalnızca sizin çektiğiniz fotoğraflar ya da videolar için değil, başkalarınca çekilen multimedyalar için de kullanılabiliyor. Yani internetten indirdiğiniz ya da arkadaşınızın gönderdiği fotoğrafların da meta verisini düzenleyebiliyorsunuz.

Google Lens Chrome'a Entegre Ediliyor!

Google tarafından yapılan açıklamaya göre Lens, Chrome'a entegre edilecek. Bu durum masaüstü platformdaki Chrome kullanıcılarının Lens işlevlerinden faydalanabileceği anlamına geliyor. Search On etkinliğinde duyurulan bu yenilik, oldukça kısa bir süre içerisinde Chrome kullanıcıları ile buluşacak.

Yeni özellik, Chrome'da bir web sitesini ziyaret ettiğinizde denk gelebileceğiniz metin, fotoğraf ya da video içeriklerini seçmeniz ve taramanız için büyük bir kolaylık sağlayacak. Lens, eğer bir tarama işlemi gerçekleştirmeye ihtiyacınız olduğunda o içeriği hem tarayıp sonuçları sizin için aynı sekmede görüntüleyecek.

Böylece yeni bilgilere ulaşmak için başka bir sekmeye geçmenize gerek kalmayacak. Örnekle açıklamak gerekirse web sayfasında yer alan bir çadır gördüğünüz zaman bu çadırın aynısını ya da benzerlerini sayfadan ayrılmadan hızlıca tarayabileceksiniz. Lens, fotoğrafla uyumluluğa sahip diğer fotoğrafları sizin için sayfaya getirecek.