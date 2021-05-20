Google Fotoğraflar'a Gelecek Özellikler Neler?

Google Fotoğraflar'a gelecek özellikler, kullanıcılar tarafından uzun bir süreden beri sık sık konuşuluyor. Peki, Google'ın fotoğraflar uygulamasına yakın bir zamanda hangi ilgi çekici özellikler gelecek? Google'ın yakında kullanıcılarla buluşturacağı bütün özellikleri bir arada topladık.

Yakında Google Fotoğraflar'a Gelecek Özellikler

İnsanlar, fotoğraf ve videoları aslında hatırlamak için çeker ancak bütün fotoğrafların bir araya getirilmesi oldukça zaman alıcı bir işlem olmakla birlikte kullanıcılar açısından da oldukça zor. Öyle ki Google'a göre fotoğraf depolama servisinde depolanan 4 trilyon fotoğrafın çoğu hiçbir zaman görüntülenmeyen fotoğraflardan oluşuyor.

Google bu nedenle geriye dönüp bakmak istediğiniz zaman anılarınıza daha kolay bir şekilde ulaşmanızı sağlayan yeni özellikler için yapay zekadan yararlanıyor. Bu özellikler, anılarınızı bir arada toplamayı ve onlara gerçekçi bir görünüm vermeyi inanılmaz bir şekilde kolaylaştırıyor.

Aşağıdaki listeden Google'ın yakında kullanıcılara sunacağı tüm özellikleri görebilirsiniz.

1. Kişiselleştirilmiş Anılar

Google'ın makine öğrenimini kullanarak geliştirildiği yeni özellik, fotoğraflarınızı renk, şekil ve benzeri unsurlarla eşleştirerek onları bir arada topluyor. Örneğin turuncu bir çantanız varsa ve o çanta sırtınızdayken birçok fotoğraf çektiyseniz Google'ın yeni özelliği bütün bu fotoğrafları sizin için bir araya getirecek. Bu yazın sonuna doğru yukarıda yer verilen unsurların eşleştiği fotoğrafları saniyeler içinde derleyebileceksiniz.

2. Hareketli Fotoğraflar

Google, geçen aralık ayında fotoğrafların canlı ve 3 boyutlu versiyonunu elde etmek için makine öğreniminden destek alan sinematik fotoğrafları kullanıma sunmuştu. Bu özelliği biraz daha geliştirmek isteyen Google, fotoğraflarınızı canlandırma konusunda inanması güç bir iş çıkarıyor.

Yeni özellik sayesinde doğru kareyi yakalayana kadar çektiğiniz fotoğraflar çöp kutusuna gitmek zorunda kalmayacak. Bu özelliği kullanarak o fotoğrafların hareketli görüntü oluşturulması için kullanılmasını sağlayabilirsiniz.

3. Kilitli Klasörler

Google'ın gelecek başka bir özelliği de kilitli klasörler olacak. Bu özellik, kimsenin erişmesini istemediğiniz fotoğraf ve videolarınıza ulaşılmasını engelleyecek. Böylece klasörde yer alan fotoğraf ve videolara göz atabilen kişi yalnızca siz olacaksınız.

Google Fotoğraflar'a gelecek özellikler ile ilgili sizin düşünceleriniz neler? Bu özelliklerin içinden gelmesini çok beklediğiniz bir özellik var mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.