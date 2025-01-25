Google Gemini: Yeni Akıllı Ev Yardımcınız

Alexa ve Apple Siri asistanlarının karşısına aslan gibi çıkmaya hazırlanan Google Gemini, akıllı ev cihazlarının kontrolünü sağlamak üzere yola çıkıyor. Bundan böyle Google Home ile melezlenecek olan yapay zeka (AI), size birçok yenilik sunuyor.

Yenilikler sizin doğal bir dille komut vermenizi sağlıyor ve aynı zamanda günlük hayatınızı da pratik hale getiriyor. Gemini'nin en çok dikkat çeken özelliği ise epey pratik olması.

Örneğin odanızdayken ışıkların fazla aydınlık olduğunu düşünüyorsanız, "Burası çok parlak," dediğiniz zaman Gemini otomatik olarak ışıkları kısıyor.

Aynı anda birden fazla komut da verebiliyorsunuz. "Yatak odasının lambasını aç, oturma odasının ışıklarını azalt ve perdeyi indir" şeklinde cümle kurmanız yeterli. Üç farklı komut Gemini tarafından işlenecek ve hemen akabinde uygulanacak.

Günlük Dilde Kolayca Kontrol

Bir şeyleri kontrol etmekte de Gemini oldukça işe yarayan özelliklere sahip. Örneğin, "Kilerin ışığını açık mı bıraktım?" diye sorduğunuzda, Gemini kontrol edip size yanıt veriyor. Hatta Gemini Live sayesinde cihazlarınızı telefonunuzun kilit ekranından bile yönetebiliyorsunuz.

Amazon Alexa ve Apple Siri gibi rakiplerle uzun süredir yarışan Google, Gemini'nin doğal dil işleme kabiliyetine çok güveniyor. Bu teknoloji, ev ihtiyaçlarını daha derin bir şekilde kavrıyor. Gelecekte entegre edilecek özellikler de var.

Gelecekte, "Kendimi iyi hissetmiyorum, çok stresliyim" şeklinde konuştuğunuzda evinizde çay koyulduğunu, ışıkların hafif tatlı bir tona çekildiğini ve sakin bir müzik çalmaya başladığı düşünün. Gemini, söz konusu potansiyeli akıllı evler için yepyeni bir dönem başlatacak. Bakalım yeni özellikler Alexa ve Siri'ye karşı nasıl performans gösterecek.