Google Gemini Artık Hafızaya Sahip: Bundan Böyle Tüm Sohbetleri Sonradan Hatırlayabilecek!

Google'ın ünlü yapay zeka modeli Gemini, kullanıcıları epey sevindirecek bir özellik ile gündeme geldi. Kısa bir süre önce yeni bir hafıza sistemine sahip olan Gemini, artık kullanıcılar ile yaptığı sohbetleri hatırlayıp geriye dönük cevaplar verebiliyor. Detaylar haberde.

Google Gemini Kullanıcıların İsteğine Bağlı Olarak Hafızasını Kullanabilecek

ABD merkezli teknoloji devi Google, uzun bir süredir geliştirdiği yapay zeka modeli Google Gemini'ye hayat kurtaran bir özellik ekledi. Şimdiye kadar kullanıcılarla geçmişte yaptığı sohbetleri hatırlamayan Gemini, yeni yayınlanan güncelleme ile birlikte hafıza sistemine sahip oldu.

Kullanıcılar, bundan böyle daha öncesnde Gemini ile yaptığı sohbetlere yönelik yeni cevaplar alabilecek. Örneğin Gemini'ye İngilizce dersi ile ilgili verdiğiniz bilgileri yeni gerçekleştirdiğiniz bir sohbette tekrardan alabileceksiniz. Şimdilik yapay zeka modelinin sadece web sürümü üzerinden erişilebilen özellik, sadece ücretli kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor.

Bununla birlikte yeni hafıza sisteminin isteğe bağlı şekilde kullanılabileceğini belirtelim. Üstelik, Gemini'nin hangi bilgileri hatırlayıp hangilerini hatırlamaması gerektiğini de beliryebileceksiniz. Google ayrıca, yapay zeka modeli tarafından saklanacak bilgilerin veri olarak toplanmayacağını bildiriyor.

Peki siz Google Gemini'nin yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...