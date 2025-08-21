Google Sizi Fitness Salonlarına Para Ödemekten Kurtaracak

Google, Pixel serisi donanımlardan Fitbit uygulaması için özel olarak geliştirilmiş Gemini AI destekli bir sistemi duyurdu. Yapay zekâ desteğine sahip bu kişisel sağlık koçu, spor yapmak isteyen ama imkanları kısıtlı olan kimseler için önemli bir kilometre taşı. Bu koçu kullandığınızda fitness salonlarına veya özel sağlık koçlarına ekstradan para ödemek zorunda kalmayacaksınız. İlaveten, sadece spor alanlarında değil; beraberindeki sağlık takibi özelliklerinden ötürü hayat kalitesini artırmak için de birebir.

Gemini Destekli Fitbit ile Sohbet Ederek Spor Planı Oluşturun

Kullanıcılar sağlık koçuyla doğrudan konuşabilecek. Örneğin, "Evimde dambıl var, bunları kullanarak nasıl spor yapabilirim?" veya "Strese girdim, nasıl rahatlarım?" gibi sorulara Gemini tabanlı koç anında yanıt verecek. Yanıtların ardından kişiye özel bir program hazırlanacak. Bu plan, gerçek zamanlı veriler ışığında her gün yeniden şekillenecek. Böylece kullanıcılar hem gelişmelerini takip edecek, hem de hayat kalitesini artıracak.

Kişisel Rutin ve Uyku Düzeni Planlama

Google'a göre bu sistem sadece spor yapanlara değil, uyku düzenini iyileştirmek, stres yönetimi yapmak veya günlük yaşamına düzen katmak isteyen herkese hitap edecek. Çünkü günlük enerji seviyesi ve kullanıcı hedeflerine göre değişen dinamik rutinler oluşturmak konusunda birebir. Uyku düzenini de sağlayabilen geliştirilmiş algoritmaları sayesinde uyku evrelerini daha verimli hale getirebilecek.

Pixel Watch Akıllı Saatlerle Uyumlu Çalışıyor

Özellik hem Fitbit cihazlarıyla, hem de Pixel Watch modelleriyle uyumlu çalışıyor. Fitbit Premium aboneliği satın aldıktan sonra yaşam koçunuza erişebilir ve baştan aşağıya yenilenen Fitbit uygulamasını kullanmaya başlayabilirsiniz. İlerleyen dönemde kişiselleştirilmiş öneriler ve gelişmiş yapay zekâ sohbet yetenekleri de kademeli olarak devreye alınacak.