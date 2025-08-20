Ünlü Basketbolcu Google'da İşe Başladı: Görevine Çok Şaşıracaksınız

ABD merkezli teknoloji devi Google ile ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Şirket, kısa bir süre önce düzenlediği Made by Google etkinliğinde dünyaca ünlü bir basketbolcuyla iş birliği anlaşması imzaladığını açıkladı.

Yapılan duyuruya göre NBA'in önde gelen yıldızlarından Stephen Curry, Google'ın önemli projelerinde görev alacak. Ünlü sporcu Google Health, Google Pixel ve Google Cloud gibi önemli projelerine "performans danışmanı" olarak katkı sağlayacak. İşte detaylar!

Stephen Curry Performans Danışanı Olarak Google'a Ne Sunacak?

Söz konusu iş birliği kapsamında ünlü basketbolcu, teknoloji ile iç içe bir sporcu olarak Google'ın ürün ve hizmetlerinin gelişimine katkıda bulunacak. Google'dan yapılan açıklamaya göre Curry, performans danışmanı olarak bir sporcunun bakış açısıyla ürünlerin iyileştirilmesine, algoritmaların eğitilmesine ve hatta gelecekteki donanım ve özelliklerin tasarlanmasına yardımcı olacak.

Öte yandan Curry'nin de Google'ın gelişmiş yapay zeka ürünlerinden özel olarak yararlanacağı bildiriliyor. Aktarılanlara göre şimdiden Google Cloud'un yapay zeka temelli içgörülerinden faydalanan ünlü basketbolcu, ayrıca şut kalitesini analiz etmek ve antrenman stratejisini geliştirmek amacıyla Google'ın "Yapay Zeka Basketbol Koçu" isimli yeni yapay zeka modelinden yardım alacak.

Peki sizce bu iş birliği hem spor hem de yapay zeka dünyası için yeni kapılar aralayabilir mi?