Google'ın GPT-4 Rakibi Gemini'nin Lansmanı Ertelendi!

The Information'a göre Google, önümüzdeki hafta yapılması planlanan Gemini lansman etkinliğini iptal etti.

Google'ın GPT-4'e rakip olarak üzerinde çalıştığı Gemini yapay zekâsının normal şartlarda Aralık ayında lansmanının yapılması bekleniyordu ancak şirket lansmanı 2024'e erteledi.

Google, Gemini'yi I/O 2023'te tanıtmış ve eğitiminin başlarında "etkileyici çok seçenekli yeteneklere" sahip temel bir model olarak lanse etmişti.

Gemini Lansmanı 2024'e Ertelendi

Google başlangıçta Gemini'yi yıl sonundan önce, yani tatil dönemine yakın piyasaya sürmeyi planlıyordu. Bu sayede insanların denemeye fırsatı olacak ve daha hızlı geri dönüşler alınabilecekti ancak kaynaklar The Information'a Gemini'nin İngilizce olmayan sorgularda pek de iyi çalışmadığını ve CEO Sundar Pichai'ın bu nedenle lansmanı ertelediğini söyledi.

Gemini'nin daha gelişmiş görevler için resim ve metin gibi farklı veri türlerini birleştirerek geniş bir uygulama yelpazesini idare edebilmesi amaçlanıyor.

Gemini'nin Google'ın Bard, Google Asistan ve Arama gibi mevcut yapay zekâ ve yapay zekâ ile geliştirilmiş ürünlerine iyileştirmeler getirmesi bekleniyor.

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