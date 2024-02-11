Google Gemini Uygulamasına Artık Birçok Bölgeden Erişilebiliyor!

Google'ın Bard'ı Gemini olarak yeniden markalaştırdığına dair haftalarca süren haberlerin ardından, değişiklik sadece birkaç gün önce resmiyet kazandı.

Şirket aynı zamanda Asistan'ın yerini alacak Gemini mobil uygulamasını kullanıma sundu ve aylık 20$'lık Google OneAI Premium Planı ile kullanılabilen Gemini Advanced olarak bilinen güçlendirilmiş bir modeli de duyurdu.

Ancak, yeni Gemini mobil uygulaması ABD ile sınırlıydı ve başka bir yerden erişmeye çalışanlar coğrafi engelleme hatasıyla karşılaştı. Artık Avrupa ve Asya'da çok sayıda kullanıcının Gemini uygulamasına erişim sağladığını bildirebiliriz.

Google Gemini Yakın Zamanda Ülkemize de Sunulacak

Google Pazartesi gününden itibaren Gemini'yi daha fazla bölgede kullanıma sunma sözü vermişti, ancak listede Avrupa'nın adı geçmiyordu. Ancak Almanya’daki bir kullanıcı cumartesi gününden itibaren Pixel 8 Pro'da Gemini uygulamasını etkinleştirip kullanabildi.

Almanya'da yaşayan bir başka kullanıcı ise Gemini'yi Pixel 7 Pro'da apk'yı yükleyerek çalıştırdığını söylüyor ve bu da daha geniş çaplı dağıtımın çoktan başladığını gösteriyor. Gemini mobil uygulaması ABD dışında resmi olarak mevcut olmasa da kullanıcılar APK'yı çevrimiçi kaynaklardan yandan yükleyebiliyordu. Ancak, bu yandan yüklenen Gemini APK'sini yüklemek coğrafi kısıtlamalar nedeniyle sonuç vermedi, hatta bazıları şanslarını VPN'lerle denedi.

Google, en azından Avrupa ve Asya'nın bazı bölgelerindeki kullanıcılar için bu durumu hafta sonu sessizce değiştirmiş gibi görünüyor. Perşembe günü Google Bard/Gemini ürün lideri Jack Krawczyk, Asya-Pasifik, Latin Amerika, Kuzey Amerika ve Afrika'nın destek kazanan bölgeler arasında yer alacağını söyledi. Bölge bazlı kısıtlamalar sadece yeni yayınlanan mobil uygulamaya konuldu, Bard/Gemini'nin web versiyonu uzun süredir dünyanın dört bir yanındaki insanlar için mevcuttu.

Son olarak Google Gemini, Android'in yakın geçmişteki en önemli özellik eklemeleri arasında yer alsa da halen tam olarak mükemmel değil. Peki siz Google Gemini uygulamasını denediniz mi? Aşağıdaki yorumlar bölümünden düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.