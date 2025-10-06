Google, Kullanıcılara 20 Bin Dolar Ödeyecek! İşte Şartlar

Son yıllarda yapay zekâ dünyasında rekabet giderek kızışıyor. OpenAI, Microsoft, Apple, Meta, Anthropic ve Google gibi devler pazarda kıyasıya mücadele ediyor. Şimdi ise Google, bu yarışta öne geçmek için dikkat çeken bir hamle yapıyor. Öyle ki kullanıcılara yapay zekâ sistemlerinde güvenlik açığı bulmaları karşılığında para ödeyeceğini açıkladı.

Google’dan Yapay Zekâ Açıkları İçin Ödül Programı

Google, yapay zekâ araçlarında ortaya çıkabilecek güvenlik açıklarını tespit edip bildiren kullanıcılara para ödülü vereceğini duyurdu. Şirketin başlattığı bu yeni program, özellikle Google’ın en önemli yapay zekâ hizmetlerini korumayı hedefliyor. Arama sonuçlarından mobil uygulamalara kadar pek çok alanda kullanılan sohbet botu Gemini de bu programın kapsamında yer alıyor.

Son yıllarda bazı kullanıcılar, sohbet botlarını kandırarak yanlış bilgi vermesini sağlıyor veya koyulan kısıtlamaları aşabiliyor. Bunun birçok örneğini gördük. Google ise bu gibi riskleri en aza indirmek için güvenlik araştırmacılarının ve meraklı kullanıcıların desteğini almayı planlıyor. Program, özellikle ciddi güvenlik riskleri yaratabilecek açıkların bulunmasını amaçlıyor.

Örneğin Gemini’ın Google hesabınıza erişim sağlaması veya şirketin dışına çıkmaması gereken Gemini ile ilgili kritik bilgiler vermesi gibi durumlar, ödül programı kapsamında değerlendiriliyor. Ancak yapay zekâdan komik cevaplar almak veya basit hatalar yaratmak, bu program için yeterli değil. Google gerçekten tehlikeli ve zararlı olabilecek açıklar için ödeme yapacak.

Ödül miktarları ise oldukça dikkat çekici. Öyle ki teknoloji devi, yapay zekâ ürünlerinde keşfedilen kritik bir açık 20 bin dolara kadar ödeme yapabilecek.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.