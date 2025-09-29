Google, Alternatif Uygulama Mağazalarına ve APK'lara Savaş Açtı

Android ekosisteminin en tanınmış alternatif uygulama mağazalarından F-Droid, Google’ın getirmeyi planladığı yeni geliştirici doğrulama kurallarına karşı kullanıcıları uyardı. Platforma göre bu yeni düzenleme, bağımsız uygulama mağazalarının sonunu getirebilir ve kullanıcı özgürlüğünü kısıtlayabilir.

Google’ın Yeni Geliştirici Kuralları Alternatif Uygulama Mağazalarını Tehdit Ediyor

Google'ın bir süre önce duyurduğu yeni geliştirici doğrulama kuralları, Android ekosisteminde büyük bir tartışma başlattı. Buna göre Play Store dışından (sideloading) yüklenen her uygulama (APK), geliştiricisine ait ve resmi kimlikle doğrulanmış bir hesaba bağlanmak zorunda.

Bu değişiklik sayesinde Google, artık Play Store'da olup olmadığına bakılmaksızın bir uygulamanın geliştiricisini resmen tanımlayabilme yetkisini elde ediyor. Ayrıca şirket, istediği uygulamayı uzaktan deaktif etme yeteneğine sahip oluyor.

Google, bu hamlesinin arkasındaki ana nedenin güvenlik olduğunu savunuyor. Şirket, dışarıdan yüklenen uygulamaların zararlı yazılım içerme ihtimalinin Play Store'daki uygulamalara göre 50 kat daha fazla olduğunu belirtiyor. Ancak uzmanlar pek de aynı fikirde değil.

APK yüklemek elbette ki belirli riskler barındırıyor. Ancak Google'ın yeni kuralları sadece şirketin Play Store üzerinde değil tüm Android ekosistemi üzerinde bir hakimiyet kurmasına imkan tanıyor. Bu da Android'in yıllardır var olan "özgür" platform imajını derinden zedeliyor.

Tamindir ve F-Droid gibi platformlar, uzun zamandır kullanıcılara ücretsiz uygulamalar için güvenilir birer liman olarak hizmet veriyor. Ancak Google'ın yeni politikaları, bu alternatif mağazaları zor durumda bırakıyor.

Google, her ne kadar "sideloading" işleminin kısıtlanmadığının altını çizse de internetten uygulama indirme devrinin yakın gelecekte sona ereceği kesin gibi duruyor.