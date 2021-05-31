Google Gizlilik Ayarlarını Bulmayı Zorlaştırıyor İddiası!

Arizona'nın yazılım devine karşı açmış olduğu davada sunulan belgelere göre Google gizlilik ayarlarının kullanıcılar tarafından bulunmasını zorlaştırıyor. Bu belgeler, şirketin kendi çalışanları dahi Google'ın akıllı telefon kullanıcılarının konum bilgilerini gizli tutmasını ne kadar zorlaştırdığının farkında olduğunu ortaya çıkardı.

Google Gizlilik Ayarlarına Ulaşmayı Zorlaştırıyor mu?

Google'a karşı açılan bir davada yeni ortaya çıkan belgeler, şirketin kendi çalışanlarının dahi Google'ın kullanıcılarının konum bilgilerinin gizli kalmasını sağlamayı ne kadar zorlaştırdığının bildiğini gün yüzüne çıkardı. Yazılım devi, belgelere göre kullanıcılara konum paylaşma seçeneğini devre dışı bırakma olanağı tanısa da gizlilik ayarlarını bulmayı zorlaştırıyor.

BusinessInsider'daki habere göre yazılım devi Google, gizlilik seçeneklerine ulaşmayı zorlaştırmanın yanı sıra başta LG olmak üzere birçok akıllı telefon üreticisine kullanıcıların bu ayarlara ulaşmasını zorlaştırma konusunda baskı yaptı.

Google Haritalar üzerinde sıkı denetimler yapan eski bir başkan yardımcısı Jack Menzel, şirketin bir kullanıcının ev ve iş yeri adreslerini bulamamasının tek yolunun o kullanıcının Google'ı yanlış yönlendirmesi olduğunu belirtti.

Yazılım devinin konum hizmetlerinden sorumlu olan Jen Chai, belgelere göre şirketin karmaşık görünen gizlilik seçeneklerinin aslında birbirleriyle nasıl etkileşim içerisinde olduğunu bilmiyordu.

Mark Brnovich, geçen yıl arama devine karşı dava açmış ve Google'ın kullanıcıların konum bilgilerini onlardan izin almadan izlediğini ileri sürmüştü. Belgeler geçen yıl Arizona Başsavcılığı tarafından Google'a açılan, şirketin akıllı telefon kullanıcılarının konum bilgilerini yasa dışı bir şekilde toplamakla suçlayan bir davanın bir parçası olarak ortaya çıktı.

Dava kapsamında ortaya çıkan belgelere göre şirket kullanıcıların konum bilgilerini elde etmek için Wi-Fi ve hatta Google'a bağlı olmayan üçüncü taraf uygulamalar da dahil olmak üzere çeşitli yollara başvuruyor. Ayrıca kullanıcıları bu uygulamaları kullanmak için verilerini paylaşmaya zorluyor.

Bir Google sözcüsü, The Verge'e yaptığı açıklamada bütün bunları Brnovich'in ve davayı açan tarafın hizmetlerini küçültmek için sarf ettiği çabalardan biri olarak yorumladı. Ürünlerinde her zaman gizlilik özelliklerinin bulunduğunu belirten sözcü, konum bilgilerinin de bir istisna olmadığını ifade etti.

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