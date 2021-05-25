Google, Avrupa'ya 10 Milyar Dolar Ceza Ödedi: Sıra Almanya'da

Almanya, Google'a antitröst araştırması başlattı. Almanya Federal Kartel Bürosu, Google'ın veri toplama uygulamalarının stratejik bir avantaj sağladığını iddia ediyor. Teknoloji devi, son yıllarda Avrupa Birliği ve Avrupa Komisyonu tarafından 10 milyar dolardan fazla para cezasına çarptırıldı.

Google, Alman yetkililerin firmanın veri toplama uygulamalarının firmaya haksız bir avantaj sağlayıp sağlamadığını araştırdıklarını açıklamasıyla birlikte Avrupa'da bir başka antitröst soruşturmasıyla karşı karşıya.

Geçtiğimiz gün Almanya Federal Kartel Bürosu (FCO), Google'ın ticari uygulamalarını Alman yasalarında yapılan son değişiklik doğrultusunda araştıracağını ve bunun dijital uygulamalara karşı daha etkili bir şekilde müdahale edilmesinin önünü açacağını söyleyen bir bildiri yayınladı.

Almanya'dan Google'a antitröst araştırması

Google'ın arama, YouTube, Haritalar, Android ve Chrome gibi temel dijital hizmetler yelpazesinin "pazarlar arası rekabet için büyük önem taşıdığını" söyledi. FCO Başkanı Andreas Mundt, araştırma kapsamında Google'ın hizmetlerini kullanmak isteyen tüketicilerin, Google'ın verileri nasıl kullanacağına dair yeterli seçeneğe sahip olup olmadıklarını da dikkate alacaklarını ekledi.

Alman kurum, bu amaç doğrultusunda biri Google Almanya'ya ve diğeri İrlanda'daki Avrupa Genel Merkezi'ne karşı olmak üzere eşzamanlı iki soruşturma yürütüyor.

Almanya'nın rekabet yasasında yapılan değişiklikler, yetkililerin teknoloji devlerini incelemelerinde daha proaktif olmalarının önünü açıyor. FCO, son aylarda Facebook ve Amazon'un iş uygulamalarına yönelik araştırmalar başlattı.

Tüm bunlara ek olarak Avrupa Birliği, teknoloji devi Google'a son birkaç yılda 10 milyar dolardan fazla para cezası kesti. Bu yılın başında Avrupa'daki reklamcılık uygulamalarına ilişkin iki soruşturma daha başlattı.

Avrupa Komisyonu ise Google'ı rekabete aykırı davranışları nedeniyle birkaç yıl içinde üç kez para cezasına çarptırmıştı: İlki 2017'de 2,7 milyar dolar ikincisi 2018'de 5 milyar dolar ve üçüncüsü de 2019'da 1.7 milyar dolardan oluşan cezalardı.

Yine de ABD merkezli firmanın AB tarafından verilen cezaları defalarca reddettiğini ve Şubat 2020'de ilk para cezasına itiraz etmek için mahkeme yetkililerilye görüştüğünü hatırlatmak gerekiyor.

Google'dan Android için şahane yenilik

Google, Android üçüncü taraf mağazalar için kritik bir karar aldı. Şirketin resmi blog yazısına göre Google, Android üçüncü taraf uygulama mağazalarının kullanımını Android 12'de daha kolay bir hale getireceğini doğruladı.

Google'ın Android'in PackageInstaller.SessionParams grubuna SetRequireUserAction isimli yeni bir fonksiyon kazandırdığı öğrenildi. Bu fonksiyon, uygulama yüklemesine izin verilmeden önce kullanıcı tarafından izin verme gibi herhangi bir işlemin gerekli olup olmadığını gösteriyor.