Google'ın Gizlilik İhlali Davası Sonuçlandı: Gizli Sekmeden Bilgileriniz Gerçekten Toplanıyor mu?

Google, 2020 yılında birçok kullanıcısının birleşerek açtığı davada sonuca varıldı. Kullanıcıların gizli sekmedeki verilerini yasa dışı bir şekilde takip etmekle suçlandı. Pazartesi günü görülen son dava duruşmasında, taraflar arasındaki toplu davada anlaşmaya varıldı.

Dünyanın en çok kullanılan tarayıcılarından biri olan Google Chrome'un özel tarama olarak kullanıcılara sunduğu gizli sekme özelliği kişilerin daha rahat ve istedikleri gibi internette dolaşabilmesine imkan tanıyor. En azından biz bu şekilde biliyorduk.

Birçok kullanıcının da bu ihlali fark etmesi ve Google'ın aslında gizli sekmeden de izinsiz bir şekilde verileri topluyor olması olayın davaya taşınmasına sebep oldu. Sonuca varılan davada Google, gizli sekmeden bugüne kadar toplanan tüm verileri yok etmeyi kabul etti.

Peki Bundan Sonra Veri Toplamaya Devam Edecek mi?

136 milyon Google kullanıcısını ilgilen bu davada şirket, sakladığı ve topladığı tüm verileri yok edeceğini söyledi. Anlaşma doğrultusunda kullanıcıların gizli sekmedeki üçüncü taraf çerezleri de 5 yıl süre ile engelleyebilmesini kabul etti.

The Verge'nin haberine göre yapılan bu anlaşmanın değeri 5 milyon dolar olmasına rağmen davacılara herhangi bir ödeme yapılmayacak. Fakat uzlaşma şartlarına göre davacılar bireysel olarak şirkete tazminat davası da açabilir. 50 kişi şu an bu yönde başvurularını yaptı bile.

Google'ın sözcüsü Jose Castaneda, tamamen değersiz olduğunu düşündükleri bu davanın sonuçlanmasından memnun olduğu söyledi ve şöyle devam etti: