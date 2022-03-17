Tarayıcıda Gizli Sekme Nasıl Açılır?

Google Chrome, Safari, Opera, Mozilla Firefox ve Microsoft Edge isimli tarayıcıda gizli sekme açma nasıl yapılır? Bu yazıda dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan internet tarayıcılarında nasıl gizli sekme açabileceğinizi öğreneceksiniz.

Kullanıcıların internette gezinebilmesine olanak tanıyan web tarayıcıları, günümüzde pek çok özelliğe sahip. Bu özelliklerin bazıları gizliliğe odaklanırken bazıları ise performansa odaklanır. Gizliliğe odaklanan özellikler arasında gizli sekme de bulunuyor.

Tarayıcıda Gizli Sekme Açma Nasıl Yapılır?

Google Chrome gizli sekme nasıl açılır?

Safari gizli sekme nasıl açılır?

Opera gizli sekme nasıl açılır?

Mozilla Firefox gizli sekme nasıl açılır?

Microsoft Edge gizli sekme nasıl açılır?

Günümüzde çok sayıda web tarayıcısı bulunuyor ve her tarayıcının kendine has bir arayüzü mevcut. Örneğin Chrome’dan Opera tarayıcısına geçiş yapan kullanıcılar, bazı özelliklerin nasıl kullanılacağı konusunda birtakım sorunlar yaşayabilir.

Gizlilik odaklı bir özellik olan gizli sekmeyi kullanabilmek için yapmanız gereken bazı adımlar bulunuyor. Bu adımları uygulayarak çok pratik bir şekilde tarayıcınız üzerinden gizli modu aktif hale getirebilirsiniz.

Google Chrome Gizli Sekme Açma Nasıl Yapılır?

Web tarayıcısını açın.

Ekranın sağ üst köşesinde yer alan dikey üç nokta simgesine tıklayın.

"Yeni gizli pencere" seçeneğini seçin.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi Google tarafından 2008 yılında kullanıma sunulan Chrome’da gizli sekme özelliğini kullanabilmek için ilk olarak bilgisayarınızda yüklü olan internet tarayıcısını açmanız gerekiyor.

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan web tarayıcısının sağ üst köşesinde yer alan dikey üç nokta simgesine tıklayın. Bu işlemi gerçekleştirdiğiniz takdirde bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "Yeni gizli pencere" seçeneğini seçin.

Popüler web tarayıcısında gizli sekme açabilmek için kısayol da kullanabilirsiniz. "Ctrl + Shift + N" klavye kısayolunu kullanarak söz konusu özelliği aktif hale getirebilirsiniz.

Safari Gizli Sekme Açma Nasıl Yapılır?

İnternet tarayıcısını açın.

"Dosya" menüsüne tıklayın.

"Yeni özel pencere" seçeneğini seçin.

Teknoloji devi Apple tarafından geliştirilen Safari’de gizli modu aktif hale getirebilmek için ilk olarak web tarayıcısını açmanız gerekiyor. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra üst kısımda yer alan "Dosya" menüsüne tıklayın. "Yeni özel pencere" seçeneğini seçerek tarayıcıyı gizli modda kullanmaya başlayabilirsiniz.

Opera Gizli Sekme Açma Nasıl Yapılır?

Opera tarayıcısını açın.

Sol üst köşede yer alan Opera logosuna tıklayın.

"Yeni gizli pencere" seçeneğine tıklayın.

Popüler internet tarayıcısı Opera’da gizli modu kullanmak tıpkı diğer tarayıcılarda olduğu gibi oldukça pratik. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için ilk olarak tarayıcıyı açın. Açılan sayfanın sol üst köşesinde yer alan Opera logosunun üzerine tıklayın.

Logoya tıkladıktan sonra bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "Yeni gizli pencere" seçeneğine tıklayın. Bunu yapmanız halinde internet tarayıcısının gizli modu, kullanılmaya hazır olacak. Yeni pencere üzerinden internette gezinebilirsiniz.

Mozilla Firefox Gizli Sekme Açma Nasıl Yapılır?

Firefox’u açın.

Sağ üst köşede bulunan yatay üç çizgi butonuna tıklayın.

"Yeni gizli pencere" seçeneğini seçin.

Dünyanın en popüler web tarayıcılarından bir tanesi olan Mozilla Firefox’ta gizli modu aktif hale getirmek için ilk olarak bilgisayarınızda yüklü olan internet tarayıcısını açın. Tarayıcıyı açtıktan sonra sağ üst köşede konumlanan yatay üç çizgi butonuna tıklayın.

Açılan pencerede yer alan "Yeni gizli pencere" seçeneğini seçin. Bu işlemi gerçekleştirdiğinizde yeni pencere gizli modda açılacak. Eğer bu yol çok uzun diyorsanız Firefox’un oluşturduğu özel kısayolu da kullanabilirsiniz. Bunun için "Ctrl + Shift + P" tuşlarına basmanız gerekiyor.

Microsoft Edge Gizli Sekme Açma Nasıl Yapılır?

Edge tarayıcısını açın.

Sağ üst köşedeki yatay üç nokta butonuna tıklayın.

"Yeni InPrivate penceresi" yazısına tıklayın.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi Microsoft tarafından kullanıma sunulan Edge tarayıcısında da gizli mod özelliği mevcut. Bu özelliği kullanabilmek için ilk olarak bilgisayarınızda yüklü olan web tarayıcısını açmanız gerekiyor.

Tarayıcıyı açtıktan sonra sağ üst köşede yer alan yatay üç nokta butonuna tıklayın. Bu işlemin ardından bir pencere açılacak. Açılan pencerede bulunan "Yeni InPrivate penceresi" yazısına tıklayın. Bunun sonucunda gizli pencere üzerinden internetten gezinmeye başlayabilirsiniz.

Microsoft Edge tarayıcısında gizli modu aktif hale getirebilmek için "Ctrl + Shift + N" klavye kısayolunu da kullanabilirsiniz. Böylece söz konusu özelliğe çok daha hızlı ve pratik bir şekilde erişebilirsiniz.