Google Haritalar, iPhone Kullanıcılarına Yeni Bir Özellik Sunmaya Hazırlanıyor!

Canlı Etkinlikler, Apple'ın en yeni iPhone'larında kullanışlı bir özelliği olmasına rağmen yeterince kullanılmıyor ve Google, 2023'ün başlarından bu yana Haritalar'daki Canlı Etkinliklere destek sağlamaya çalışıyor.

Son zamanlarda ise Google’ın bazı kullanıcılar için bu göz atılabilir talimatları açıp kapatarak Canlı Etkinlikler desteğini test ettiği ortaya çıktı.

Google Canlı Etkinlikler Nerede Kullanılacak?

Son iki veya üç ay içerisinde bazı şanslı kullanıcılar, yol tarifi alırken Google Haritalar'daki Canlı Etkinliklerin iPhone'larında göründüğünü fark etti ve özellik toplu taşıma veya normal araç içi navigasyon kullanıldığında işe yaradığını söylediler.

Google’ın gerçekleştirdiği test, oldukça sınırlı sayıda gibi görünüyor çünkü testi gören birçok kullanıcı, testin birkaç saat sonra çalışmayı bıraktığını bildirdi.

Gecikmiş durumda olan Google'ın iPhone için haritalar'da Canlı Etkinlikler desteğini ne zaman tam olarak duyuracağı henüz belli değil.